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TİGEM Anadolu TİM at tavlası yaptıracak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Eskişehir’deki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, ihale ile 120 başlık at tavlası ve 2 adet ot sundurması yaptıracak.
TİGEM Anadolu TİM at tavlası yaptıracak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Eskişehir’deki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, ihale ile 120 başlık at tavlası ve 2 adet ot sundurması yaptıracak.

İlanda işin içeriği “Anadolu TİM 120 Başlık betonarme-çelik At Tavlası Ve 2 Adet Ot Sundurması Yapım İşi” olarak ifade edildi. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 08.04.2021

İlanın detayları için TIKLAYIN

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Gazeteilksayfa.com


 

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