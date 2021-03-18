TİGEM Anadolu TİM at tavlası yaptıracak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı Eskişehir’deki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, ihale ile 120 başlık at tavlası ve 2 adet ot sundurması yaptıracak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ( TİGEM ) bağlı Eskişehir’deki Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, ihale ile 120 başlık at tavlası ve 2 adet ot sundurması yaptıracak.

İlanda işin içeriği “Anadolu TİM 120 Başlık betonarme-çelik At Tavlası Ve 2 Adet Ot Sundurması Yapım İşi” olarak ifade edildi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 08.04.2021

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