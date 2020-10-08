  • BIST 1.152
  • Altın 480,203
  • Dolar 7,8675
  • Euro 9,2662
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 16 °C
»

TİGEM, Muğla'da 1885 ton narenciyeyi ihale ile satışa sundu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Muğla'da 1885 ton narenciyeyi, ihale ile satışa çıkardı.
TİGEM, Muğla'da 1885 ton narenciyeyi ihale ile satışa sundu

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü İşletmelerinde, 2020 yılı üretimi; tahmini 1445 ton Washington ile Navelina portakal, 90 ton mandarin ve 350 ton greyfurt olmak üzere 1885 ton muhtelif narenciye, tofur olarak partiler halinde 4 milyon 272 bin 500 lira muhammen bedelle ihaleyle satışa çıktı.

Washington portakalın kilosu 2 lira 50 kuruş, Navelina portakalın kilosu 2 lira 50 kuruş, Clemantin mandarinin kilosu 1 lira 50 kuruş ve kırmızı greyfurtun kilosu 1 lira 50 kuruş muhammen bedelden gösterildi.

İhalenin, 20 Ekim saat 14.00'te TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü ihale salonunda, Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacağı bildirildi. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihalenin, 27 Ekim'de aynı yer ve saatte yapılacağı öğrenildi.

İhale ile ilgili şartname, Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, genel müdürlüğün web sayfasında, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin ticaret borsaları ile Ege, Akdeniz, Batı Akdeniz, Uludağ, Doğu Karadeniz, İstanbul ihracatçılar birliklerinde görülebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TP'ye 4 petrol arama ruhsatı verildi08 Ekim 2020 Perşembe 09:09
  • Bakan Pekcan: E-ticareti kullanan firma sayısı 300 bine ulaşmış durumda07 Ekim 2020 Çarşamba 14:54
  • Türkiye otomobil pazarında SUV ağırlığı artıyor07 Ekim 2020 Çarşamba 11:42
  • Türkiye komşularına 10,8 milyar dolarlık ihracat yaptı07 Ekim 2020 Çarşamba 11:40
  • Benzin ve motorine zam geliyor07 Ekim 2020 Çarşamba 09:36
  • Cazibe merkezlerindeki imalat sanayi yatırımlarına asgari 2 milyon lira şartı07 Ekim 2020 Çarşamba 09:15
  • Küresel piyasalar 'teşvik' belirsizlikleriyle karışık seyrediyor07 Ekim 2020 Çarşamba 09:14
  • TCMB - Üretici enflasyonunda artışta döviz belirleyici oldu06 Ekim 2020 Salı 11:48
  • Paranın serüveninde Bitcoin durağı06 Ekim 2020 Salı 11:37
  • Başkentten en fazla ihracat ABD'ye yapıldı06 Ekim 2020 Salı 11:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti