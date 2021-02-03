TİGEM’den satılık 2 bin ton portakal: Kilosu 2.25 TL

Antalya Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü, kendi yetiştirdiği portakalları satışa çıkardı. Yaklaşık 2 bin ton olan portakalların kilo fiyatı 2.25 TL ve toplaması alıcıya ait.

Tarım Bakanlığı’na bağlı ve Antalya’da bulunan Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Boztepe TİGEM), kendi yetiştirdiği portakalları satışa çıkardı. Yaklaşık 2 bin ton olan portakalların kilo fiyatı 2.25 TL ve toplaması da alıcıya ait. Portakallar Valencia cinsi.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün 2021 yılı istihsali 15.920 ağaç portakal toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak Açık Artırma Usulü ile satılacak.

İhale 18/02/2021 günü saat 14.00’de İşletme merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.

İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatların uygun görülmediği takdirde ihale 25/02/2021 günü aynı şartlarda tekrar edilecek.

Portakalların toplam miktarı yaklaşık 1.925.000 kilo ve kilo fiyatı 2.25 TL. Toplama da müşteriye ait.

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Tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarları şöyle:

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