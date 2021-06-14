TİGEM’den satılık reforme morkaraman koyun

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, elindeki 250 baş reforme morkaraman koyunu açık artırma ile satıyor. İşte Tigem’den satılık koyunların fiyatları:

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, elindeki 250 baş reforme morkaraman koyunu açık artırma ile satıyor.

İlanda açık artırma ile satılacak olan koyunlarla ilgili “160 Baş Koyun, 60 Baş Erkek Toklu ve 30 Baş da Koç olmak üzere toplam 250 Baş Reforme Morkaraman Koyun” denildi.

İhale ve Teklif Açma Tarihi: 30.06.2021

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İşte Tigem’den satılık koyun ların özellikleri ve muhammen fiyatları:

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