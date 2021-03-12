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TİKA Başkanı Kayalar Arnavutluk'ta temaslarda bulundu

TİKA Başkanı Kayalar, Balkan ülkesi Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarda bulundu.
TİKA Başkanı Kayalar Arnavutluk'ta temaslarda bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan ile restorasyon çalışmalarında sona gelinen Tiran Ethem Bey Camisi'ni ziyaret eden Serkan Kayalar, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kayalar, TİKA'nın sürdürdüğü restorasyon projelerinin incelenmesi adına bir çalışma ziyareti yaptıklarını, TİKA'nın uzun yıllardır Arnavutluk'ta birçok alanda proje gerçekleştirdiğini belirtti.

Kayalar, eğitimden sağlığa, kapasite artırımından kültürel varlıkların korunmasına kadar birçok projenin bittiğini ve bazılarının ise devam ettiğini kaydederek, "Bugün de Tiran'ın çok önemli bir eseri olan Ethem Bey Camisi'nin restorasyonuyla ilgili çalışmalarımıza refakat ettik. Arkadaşlarımızın çalışmalarını inceledik ve sona gelinen çalışmalarla ilgili bilgi aldık." dedi.

İki seneden bu yana Arnavutluk'ta dört eserin restorasyonunun devam ettiğini ve bu eserlerde sona geldiklerini söyleyen Kayalar, şunları ifade etti:

"İşte bu eserlerden birisi de Tiran'ın incisi sayılabilecek Ethem Bey Camisi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlayan bu restorasyon projelerinde sona geldik. Sayın Bakanımızın tensip ve talimatlarıyla sahaya gelip, sona gelinen çalışmalarla alakalı bilgileri aldık. İnşallah önümüzdeki günlerde Tiran Ethem Bey Cami'mizin restorasyonunu nihayetlendirmeyi hedefliyoruz. İki ülke arasında ortak kültürel miras için çok önemli bu eseri, Arnavutluk'a kazandırma açısından biz de mutluyuz. İnşallah önümüzdeki dönemde de TİKA olarak projelerimize özellikle bu alandaki projelerimize devam etme arzusundayız."

Temasları kapsamında Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliğini de ziyaret ederek Büyükelçi Murat Ahmet Yörük ve diğer yetkililerle görüşen Kayalar, Berat şehrinde TİKA tarafından restorasyonu gerçekleştirilen yapıları da ziyaret edecek.

TİKA, Arnavutluk'ta Ethem Bey Camisi'nin yanı sıra Berat'ta Ergiri Pazar Camisi, Berat Hünkar Camisi ve Halveti Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyonunu da gerçekleştiriyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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