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TİKA'dan Afganistan'a maske yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Mezar-ı Şerif Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Afganistan'a 101 bin maske yardımında bulundu.
TİKA'dan Afganistan'a maske yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Afganistan'a 101 bin maske yardımında bulundu.

Maskelerin teslimi için Belh İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen törende konuşan TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, kardeş milletlerin zor durumda hemen birbirinin yanında yer aldığını söyledi.

TİKA'nın Afganistan halkına yardımlarının kardeşliğin gereği olarak yapıldığını ifade eden Erdoğan, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Afganistan'da 100 bin maske ve bin de siperlikli maske üreterek bunların 60 binini çevre vilayetlere ve 40 binini ise Belh vilayetine tahsis ettiklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye ve TİKA'nın her zaman Afganistan halkının yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Belh İl Sağlık Müdürü Halilullah Hikmeti de Türkiye ile Afganistan'ın ortak tarih, din, dil ve kültür bağının bulunduğunu vurguladı.

Afganistan'ın 40 yıldan fazla bir süredir iç savaşla boğuştuğunu dile getiren Hikmeti, bu savaşların yanı sıra Kovid-19 salgınının da ülke için ayrı bir sorun olduğunu aktardı.

Hikmeti, TİKA'nın Afganistan'da birçok alanda projeler hayata geçirdiğini sözlerine ekledi.

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