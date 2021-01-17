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TİKA'dan Afganistan'daki Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde Batı Afganistan bölgesine hizmet veren yegane ihtisas hastanesi olan Herat Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi donanım desteğinde bulundu.
TİKA'dan Afganistan'daki Müflih Bölge Çocuk Hastanesine tıbbi destek

Malzemenin teslimi için düzenlenen törende konuşan Herat Vali Yardımcısı Nur Ahmed Haydari, TİKA'nın çeşitli sahalarda projeler icra etmekle kalmayıp aynı zamanda Türk ve Afgan halklarının dostluğunu pekiştirdiğini söyledi.

Haydari, 110 personele ve 100 yatak kapasitesine sahip hastanede günlük 250 civarında yenidoğan ve çocuk hastaya hizmet verildiğini belirtti.

Teknik donanım ve tıbbi malzeme eksikliğinin verimli ve etkili hizmet verilmesine engel olduğunu ifade eden Haydari, TİKA tarafından yapılan yardımla hastanenin sorununun giderildiğini vurguladı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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