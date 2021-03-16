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TİKA'dan Bosna Hersek'in nitelikli çalışan ihtiyacına yönelik eğitim desteği

TİKA tarafından Bosna Hersek'te sanayi ağırlıklı ekonominin güçlendirilmesi ve üretim modellerindeki değişikliklere uyum sağlanması amacıyla 3 boyutlu yazıcı temin edilerek eğitim verildi.
TİKA'dan Bosna Hersek'in nitelikli çalışan ihtiyacına yönelik eğitim desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'ndan (TİKA) yapılan yazılı açıklamada, 2019'da Bosna Hersek'in Gradacac şehrinde TİKA, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Eğitim Vakfı (BUTGEM), Gradacac Belediyesi ve İş Adamları Derneği iş birliğinde Gradacac Mesleki Eğitim Merkezinin kurulduğu anımsatıldı.

9 bin çalışanın bulunduğu ve metal endüstrisinin ön plana çıktığı bölgede 1954'ten beri otomotiv endüstrisi başta olmak üzere birçok alanda üretim yapıldığı aktarılan açıklamada, ürünlerin başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere birçok farklı ülkeye ihraç edildiği belirtildi.

Bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı sektörde görev yapan çalışanların beceri ve yetkinliklerinin artırılması yoluyla ülke ekonomisinin rekabet gücüne katkı sağlanması için Gradacac Mesleki Eğitim Merkezi'nde 3 boyutlu yazıcı kullanımı ve bakımına yönelik eğitim verildiği kaydedilen açıklamada, "6'sı kurulan merkezde eğitmenlik yapan mühendis olmak üzere sektörde çalışan toplam 9 kursiyere yönelik 50 saatlik sunulan eğitimlerin sürdürülebilmesi amacıyla ayrıca TİKA tarafından 2 adet 3 boyutlu yazıcı (sıvı reçineli ve plastik eritmeli) desteğinde bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

Eğitim programı sonrası düzenlenen törende konuşan Gradacac Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Edin İbrahimovic, Bosna Hersek'in en ciddi ekonomik problemlerinin üretim ve işsizlik olduğunu belirterek birbirlerini doğrudan etkileyen bu iki konunun olumlu yönde ilerlemesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. İbrahimovic, merkezin kurulmasına ve sonrasında sürdürülen eğitim faaliyetlerine aktif olarak katkı sunan Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Saraybosna Koordinatörü Muhammed Ünal da ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sunan Gradacac'ta kurulan Mesleki Eğitim Merkezi'nin kalifiye eleman eksikliğini giderme, sektörün ihtiyaç duyduğu yeni beceri ve bilgi ihtiyacını karşılama konusunda önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Yeni endüstriyel devrimle 3 boyutlu yazıcıların üretim iş modellerinde daha aktif olarak kullanıldığının ve maliyetlerin düşürülmesine büyük katkı sunduğunun altını çizen Ünal, sektörün ihtiyaç duyduğu yeni teknolojilerin aktarılması konusunda TİKA'nın imkanları ölçüsünde destek sunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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