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TİKA’dan Tanzanya’nın Kovid-19'la mücadelesine destek

TİKA, Tanzanya’nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak amacıyla cezaevlerinde kalan binlerce mahkuma temizlik ve hijyen malzemesi temin etti.
TİKA’dan Tanzanya’nın Kovid-19'la mücadelesine destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya’nın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak amacıyla cezaevlerinde kalan binlerce mahkuma temizlik ve hijyen malzemesi temin etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Tanzanya Cezaevleri İdaresine temizlik ve hijyen malzemesi temininde bulunulduğu, cezaevlerinde halen koğuş düzeni şeklinde yaşamak zorunda kalan binlerce mahkum arasında virüsün bulaşma riskinin minimum seviyede tutulmasına yardımcı olunduğu belirtildi.

Tanzanya'nın Kovid-19'la mücadele kapsamında eldeki bütçe imkanları dahilinde maske, koruyucu tulum, eldiven, temizlik ve hijyen malzemelerinin temininde önceliği hastane, dispanser gibi sağlık kurumlarına vermek durumunda kaldığı vurgulanarak, cezaevleri gibi toplu halde yaşamak durumunda kalan mahkumlar için ise sadece kısıtlı tedbirler aldığı aktarıldı.

İlala İlçe Kaymakamı Sophia Mjema, teslim törenindeki konuşmasında, TİKA’ya Tanzanya’nın salgınla mücadelesinde, cezaevlerinde zor şartlarda yaşayan mahkumları unutmayarak onlara destek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mjema, bu zor dönemde Tanzanya devletinin yanında yer alarak toplum sağlığının korunması için verdiği önemli ve anlamlı destekten dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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