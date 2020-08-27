  • BIST 1.107
  • Altın 458,462
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6488
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 26 °C
»

TikTok CEO'su Mayer istifa etti

TikTok'un CEO'su Kevin Mayer, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendileri için güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle uygulamanın ABD operasyonlarını bir Amerikan şirketine satması için Çinli sahibine baskı yapması üzerine istifa etti.
TikTok CEO'su Mayer istifa etti

TikTok'un CEO'su Kevin Mayer, çalışanlara hitaben kaleme aldığı mektupta, istifa kararını ve gerekçelerini duyurdu.

Mayıs ayında TikTok'un başına geçen Mayer, istifanın kararını "siyasi ortamın keskin bir şekilde değişmesi" nedeniyle aldığını belirtti.

Mayer, kararını "İstifa kararından önce kurumsal değişikliklerin neleri gerektireceği ve bunun benim üstlendiğim küresel rol için ne anlama geldiği konusunda ciddi muhasebe yaptım." ifadeleriyle değerlendirdi.

Ana şirket Bytedance, TikTok'un ABD operasyonlarını satın alması için Microsoft ile görüşürken, Mayer, sürecin kısa süre içerisinde tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

TikTok tarafından yapılan açıklamada, "Son birkaç ayın siyasi dinamiklerinin Kevin’ın rolünün kapsamını önemli ölçüde değiştirdiğini takdir ediyor ve kararına tamamen saygı duyuyoruz. Şirkette geçirdiği zaman için kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Çinli uygulamaların ABD'yi hedef aldığı iddiası
Çinli firmaların geliştirdiği ve sahip olduğu mobil uygulamaların "ABD'nin ulusal güvenliğini, dış politikasını ve ekonomisini tehdit ettiğini" söyleyen Trump, kişi bilgilerinin toplanıp şantaj ve şirketler için casusluk yapmak için kullanabileceğini iddia ediyor.

Trump, TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayarak, uygulamayı ABD'de yasaklayacağını duyurmuştu.

Güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini aktaran Trump, Microsoft ya da benzer ABD merkezli bir firmanın TikTok'u alması gerektiğini söylemişti.

Trump, "Microsoft ya da başka bir firmaya satılmadığı takdirde, TikTok'u 15 Eylül'de kapatacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Orman Genel Müdürlüğü organik atıkları gübreye dönüştürmeye başladı26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:37
  • 'Denizin kırmızı etli balığı' palamut 10 liradan tezgahlarda26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:37
  • Yatırım teşvik belgelerinde rekor26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:36
  • ASELSAN'dan 18,8 milyon dolarlık sözleşme26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:01
  • Bakan Selçuk duyurdu: 31 Aralık'a kadar uzattık26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:51
  • Milangaz artık OYAK bünyesinde26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:12
  • THY'den ikram açıklaması 26 Ağustos 2020 Çarşamba 09:11
  • Kocaeli'de tavşan eti üretim çiftliği kuruldu25 Ağustos 2020 Salı 12:41
  • TCMB repo ihalesiyle piyasaya 10 milyar lira verdi25 Ağustos 2020 Salı 12:41
  • TMO fındık alımlarına başladı25 Ağustos 2020 Salı 12:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti