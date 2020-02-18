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Tilkilerin karla kaplı arazideki avı renkli görüntüler oluşturdu

Hava sıcaklığının sıfırın altında 31 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, kar yağışının ardından tilkiler yiyecek bulmakta zorluk çekti.
Tilkilerin karla kaplı arazideki avı renkli görüntüler oluşturdu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili kar yağışı ve soğuk hava yaban hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer bir metreye ulaştığı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 31 dereceye kadar düştüğü Kars'ta, kar yağışının ardından tilkiler yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Güneşli havanın kendini göstermesiyle Kars-Selim kara yolu yakınındaki bölgelerde karla kaplı tarlalarda havaya sıçrayıp kara girerek kar altındaki fareleri avlamaya çalışan tilkilerin çabası objektiflere takıldı.

Sarıkamış ilçesinde de Alisofu köyünün karla kaplı tarlalarında yiyecek bulmaya çalışan tilkilerin ilginç görüntüleri kaydedildi.

Tilkiler, yaklaşık 30 santimetrelik karın altındaki fareleri avlamak için büyük çaba sarf etti.

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