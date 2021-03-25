Tilkiyi, simitle besledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde eşiyle birlikte piknik yapmak için Dilek Yarımadası Milli Parkı'na giden Figen Türker, yanlarına gelen tilkiyi elleriyle simit vererek besledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.

Kuşadası'nda yaşayan Figen Türker, eşi Mennan Türker ile geçen hafta piknik yapmak için Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndaki Kavaklı koyuna gitti. Türker çiftinin yemek yedikleri sırada yanlarına bir tilki geldi. Figen Türker, aç olduğunu fark ettiği tilkiyi elleriyle simit vererek besledi. Eşi Mennan Türker de cep telefonu ile kaydettiği görüntüleri, sosyal medyada paylaştı.

Doğayı ve hayvanları çok sevdiğini söyleyen Figen Türker, "Tilki, piknik yaptığımız esnada birden çalılıkların arasından çıkıp, yanımıza geldi. Masamızdaki yiyeceklerden attım. Daha sonra cesaretimi toplayıp elimle simit uzattım. Çok güzel bir duyguydu" diye konuştu.