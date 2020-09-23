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Tillo'da 'ışık hadisesi' tedbirlerle izlendi

Siirt'in Tillo ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi'nde yaşanan 'ışık hadisesi', bu yıl da ilgiyle izlendi. Etkinlikte maske kullanımı ile sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edildi.
Tillo'da 'ışık hadisesi' tedbirlerle izlendi

Tillo ilçesinde İbrahim Hakkı Hazretleri'nin, 'Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?' diyerek, 256 yıl önce hocası İsmail Fakirulah Hazretleri'nin başucunu aydınlatmak için yaptığı düzenek, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemlerle, bu yıl yeniden izlendi. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun desteğiyle Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi'nce düzenlenen organizasyon kapsamında, ilçe meydanına koronavirüs tedbirleri nedeniyle az sayıda izleyici alındı. Etkinlikte maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuldu.

Sabah namazının ardından bir araya gelenler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015 yılında dahil edilen, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah'ın vefatı üzerine türbesinde yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocasının başucunu aydınlatmasını bekledi. Tekbir ve salavatlar getirerek güneşin doğmasını bekleyenler, güneşin doğmasıyla saat 06.19'da gerçekleşen ve yaklaşık 5 dakika süren olayı ilçe meydanında kurulan dev ekrandan takip etti.

‘IŞIK HADİSESİ’ NEDİR

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale geldi. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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