Mart ve Eylül aylarının belirli günlerinde yaklaşık 5 dakika süren Tillo’daki ışık hadisesi nedir?

Günlerin eşitlendiği günlerde (21 Mart ve 23 Eylül) meydana gelen mühendislik harikası ışık hadisesi nerede meydana gelmekte? Tillo'da 'ışık hadisesi' nedir? İsmail Fakirullah kimdir? İbrahim Hakkı Hazretleri kimdir? Işık hadisesi ne zaman ve nasıl oluşuyor? Bütün soruların cevabını haberimizde derledik.

Işık hadisesi nerede meydana gelmekte? İsmail Fakirullah kimdir?

İsmail Fakirullah Türbesi , Siirt'in Tillo ilçesinde yer alan bir yapıdır. İsmail Fakirullah'ın ölümünden sonra öğrencisi Erzurumlu İbrahim Hakkı tarafından 18. yüzyılda yaptırıldı.

Anadolu'da yetişen büyük velilerden olan İsmail Fakirullah Hazretleri, 1067 (m.1656) yılında, Siirt’in Tillo ilçesinde doğdu. Babasının adı Kasım, dedesi Molla Abdülcemal, Peygamber Efendimizin amcası Abbas Hazretleri'nin torunlarındandır. Babası Mevlana Kasım Efendi Hazretleri 1660 yılında vefat edince onun medresesinde ders vermeye başladı.

İbrahim Hakkı Hazretleri kimdir?

İbrahim Hakkı Hazretleri; dini ilimlerin yanı sıra astronomi, tıp, anatomi, fizyoloji, aritmetik, geometri, felsefe ve psikoloji gibi ilimlere ışık tutan Marifetname adlı dev eserin müellifidir. On sekizinci yüzyılda yaşamış önemli bir bilim adamıdır. Aynı zamanda çok iyi bir şair olan İbrahim Hakkı Hazretleri dönemin en iyi filozofu olarak kabul edilmektedir. İbrahim Hakkı Hz'nin sahip olduğu pozitif ilimleri en iyi gösteren eserlerden biri de, dünyaca ün yapmış " Işık Hadisesi "dir.

"Yeni yılın ilk güneşi, eğer hocamın başucuna düşmezse, ben o güneşi neyleyim!.." diyen İbrahim Hakkı Hz.'leri, hocasına olan saygısını göstermek amacıyla bu mühendislik harikasını inşa etmiştir.

Işık hadisesi ne zaman oluşuyor?

1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale geldi. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim adamlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlandı.

Işık Hadisesi'nin gerçekleştiği Türbe, bir büyük ve iki küçük kubbenin örttüğü iki oda bir hol ile 8 köşeli ve 10 m yüksekliğinde bir kuleden ibarettir. Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül'de " Işık Hadisesi " bu türbede gerçekleşmektedir.

UNESCO, 2015'te türbeyi Dünya Mirası Geçici Listesi'ne ekledi.