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TİM Başkanı Gülle: Çok yakında Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçireceğiz

Gülle, "Bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz. Türkiye Lojistik Portalı ile ihracat hacmimiz artarken, lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz." dedi.
TİM Başkanı Gülle: Çok yakında Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçireceğiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi "İhracat 2021 Raporu"nun lansmanı, İstanbul'da gerçekleştirildi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yaptığı konuşmada, Çok yakında, Türkiye Lojistik Portalı'nı faaliyete geçirerek, bu portalı ihracatçılarımızın dünyaya açılan kapısı haline getireceğiz. Türkiye Lojistik Portalı ile ihracat hacmimiz artarken, lojistik noktasında önemli avantajlar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Portalın lojistik firmalarıyla ihracatçılar arasında bir köprü vazifesi göreceğini belirten Güllle, "Ürünlerimiz, dünyanın dört bir köşesine artık daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli bir şekilde ulaşacak. Önümüzdeki günlerde, Türkiye Lojistik Portalı'mızın detaylarını paylaşacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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