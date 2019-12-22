TİM Başkanı Gülle: Yeni hedefimiz 2022'de sıfır cari açık

TİM Başkanı İsmail Gülle, "2019 yılı, hem mal ihracatında hem de hizmet ihracatında rekorlar kıracağımız bir yıl olacak. Yeni hedefimiz 2022 yılında sıfır cari açık." dedi.

"Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2018 Yılı Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Ödül Töreni", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile çok sayıda bürokrat ve iş insanının katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende konuşan Gülle, cari dış ticaret fazlası veren bir Türkiye için yola çıktıklarını belirterek, bu hedef kapsamında yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.

Yıl başında Türkiye ile ilgili olumsuz yorum yapanların bugüne gelindiğinde bu görüşlerini değiştirdiğini dile getiren Gülle, "Türkiye ekonomisi yüzde 2,5-3 civarında küçülecek", "enflasyon kopup gidecek", "döviz kurları zirveye çıkacak" gibi olumsuz görüş bildirenlerin bunların hiçbirisine devletçe ve milletçe müsaade edilmediğini söyledi.

Gülle, büyümenin zorlandığı zamanlarda ihracatçıların devreye girdiğini kaydederek, küresel olarak ticarette durağanlık yaşanırken Türkiye'nin ihracatını en çok artıran ülkeler arasında yedinciliğe yükseldiğini anlattı.

TİM Başkanı Gülle, "2019 yılı, hem mal ihracatında hem de hizmet ihracatında rekorlar kıracağımız bir yıl olacak. Ama hep diyoruz ya; yapacak çok iş var. Yeni hedefimiz 2022 yılında sıfır cari açık." dedi.

"Dünya ticaretine yön vermeyi başarabiliriz"

Cari açığı sıfıra indirecek üç maddelik reçeteye değinen Gülle, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi, yüksek miktarlarda ithal ettiğimiz ara malını ivme paketinin sağladığı desteklerle, yerli ve milli üretim zincirine daha fazla eklemek. İkinci madde, birinci ile de doğru orantılı. İhracatımızın katma değerini şu anki seviyesinin iki katına çıkarmak. Elbette bu; bugünden yarına yapılacak bir iş değil. Marka, tasarım, inovasyon, Ar-Ge, teknoloji ve bunların yanına finansman, lojistik, satış, pazarlama ve fuarcılığı da ekleyerek; katma değeri artırmalıyız. "

Gülle, bunları gerçekleştirecek vizyonun Türkiye'de bulunduğunu belirterek, üçüncü maddenin ise; "döviz kazandırıcı faaliyetlerin sayısını artırmak ve onlara cesaret vermek" olduğunu söyledi.

Mal ve hizmet üretimini ve ihracatını çağın gereğine uygun şekilde ele almak gerektiğini belirten Gülle, teşviklerden finansmana kadar yeni bir vizyonu, yeni bir yaklaşımı ortaya koymanın önemine işaret etti.

TİM'in ortaya koymak istediği vizyonun, "önce küresel piyasaya göre şekil almak, sonra küresel piyasaya şekil vermek" olduğunu dile getiren Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle dünya ticaretine yön vermeyi başarabileceklerini bildirdi.

"Hizmet sektörü 18 milyon kişiye istihdam sağlıyor"

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, birliğin geçen yıl kurularak faaliyetlerine başladığını belirtirken bugün hizmet ihracatının 17 kategorisinde ve bir de özel kategoride bu alana değer katan ihracatçıları ödüllendireceklerini söyledi.

Hizmet ihracatının ekonomik bağımsızlık açısından ekonomiye benzersiz açılımlar sağlayacağını dile getiren Aycı, "Tüm coğrafyalara uzanabileceğimiz ve büyük kazanımlar elde edebileceğimiz stratejik bir alan olarak öne çıkmaktadır. Bugün 50 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış olan hizmet sektöründe, dünyada eşi benzeri olmayan kültürümüzle, değerlerimizle, özgün iş yapma modellerimizle ve emsalsiz insan gücümüzle farklılaşacağız." dedi.

Aycı, hizmetler sektörünün önemini 10 maddede özetleyerek, hizmet sektörünün 1 milyar 850 milyon kişiye istihdam sağladığını, küresel katma değerin yüzde 65'ini oluşturduğunu bildirdi.

İlker Aycı, "Hizmetler sektörü ülkemizde 18 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu anlamıyla da hizmet sektörlerimiz kendine has bir yol haritası, stratejisi olmadan ve bu anlamıyla modeli tam anlamıyla tekamül etmeden bile 50 milyar doları yakaladık. Eğer burada kapsamlı bir stratejiyle hep beraber el ele yürürsek 150 milyar dolar hedefi uzak değildir." diye konuştu.

"Hizmet ihracatı cari açığın azaltılmasında çok önemli"

Aycı, hizmet ihracatının kadın istihdamı, cari açığın azaltılması, döviz kazandırıcı faaliyetler, katma değer oluşturma gibi açılardan öneminden bahsederek, genel ekonomiye çok ciddi bir kazanç sağladığını söyledi.

Geçen yıl hizmet ihracatında 48,5 milyar dolarlık rakamını yakaladıklarını dile getiren Aycı, "Mal dış ticaretinde 41,9 milyar açık verirken, hizmetler dış ticaretinde 25,8 milyar dolar fazla vermekteyiz. Hatta imalat sektörü ihracatımızın sağladığı katma değerin yüzde 33'ü hizmetler kaynaklıdır." ifadelerini kullandı.

Aycı, hizmetler sektöründeki yerliliğe değinerek, "Hizmet sektörü ihracatının sağladığı katma değerin yüzde 87’si yerlidir. Ülkemiz insanının emeği, iş zekası, küresel dinamikleri okuma kabiliyetidir. Hizmetleşme ithal girdisi yoğun sektörlerimizde yaygınlaştıkça yerlilik oranımız yükselecektir." dedi.

Hizmet ihracatı içerisindeki sektörlerden bahseden Aycı, turizm, sağlık, medya ve kültürel hizmetler, limancılık ve yer hizmetleri, bilişim ve yazılım teknolojileri, müşavirlik ve müteahhitlik, yolcu hizmetleri gibi alanların ihracatıyla ilgili detayları paylaştı.

HİB ödülleri sahiplerini buldu

Hizmet ihracatı rakamları ile Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sunan toplam 52 kuruluş ödül aldı. 17 kategorinin birincileri ile HİB Özel Ödülü bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

"Bakım ve Onarım Hizmetleri" dalında THY Teknik AŞ, "Danışmanlık, Müşavirlik ve Destek Hizmetleri"nde Destek Patent AŞ, "Eğitim Hizmetleri"nde İstanbul Aydın Üniversitesi, "Filmcilik, Eğlence Ve Diğer Kültür Hizmetleri"nde Ay Sanat Prodüksiyon Ve Yapım AŞ, "Finans, Sigorta Ve Diğer Mali Hizmetler"de Anadolu Anonim Türk Sigorta, "İnşaat, Taahhüt Ve Müteahhitlik Hizmetleri"nde Limak İnşaat, "Liman İşletmeciliği Hizmetleri"nde TAV Havalimanları Holding AŞ birincilik ödülü aldı.

Mimari, Mühendislik, Bilimsel Ve Diğer Teknik Hizmetler kategorisinde Ford Otomotiv, Sağlık Hizmetleri'nde Acıbadem Sağlık, Seyahat Acenteliği'nde Odeon Turizm İşletmeciliği,Teknik Müşavirlik Ve Kontrolörlük Hizmetleri'nde N.K.Y Mimarlık Mühendislik İnşaat Ve Ticaret, Telekomünikasyon Hizmetleri'nde Arvato Telekomünikasyon, Turizm Ve Konaklama Hizmetleri'nde ETS Group - Voyag Turizm Otelcilik, Yazılım Ve Bilişim Hizmetleri'nde Logo Yazılım, Yer Hizmetleri'nde Çelebi Havacılık Holding, Yolcu Taşımacılığı Hizmetleri'nde THY, Yük Taşımacılığı Ve Lojistik Hizmetleri'nde Netlog Lojistik birinci oldu.

HİB Özel Ödülü ise en fazla ihracatı yapılan dizi olan "Anne" dizisine gitti.