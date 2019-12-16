Times gazetesi: Türkiye meydan okuyor

İngiliz Times gazetesi, Türkiye'nin Fatih ve Yavuz'un ardından Doğu Akdeniz'e üçüncü sondaj gemisi gönderme arayışına sayfalarında yer verdi.
Times Türkiye ve Libya'nın 27 Kasım'da, deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını imzaladıklarını ve AB'nin anlaşmaya tepki gösterdiğini belirtti.
TÜRKİYE MEYDAN OKUYOR
Gazete, Türkiye'nin bu adımla Brüksel'in uyarılarına karşın Avrupa Birliği'ne (AB) meydan okuyacağını yazdı.
"CÜRETKAR TÜRKİYE"
Gazetenin İstanbul'daki Türkiye muhabiri Hannah Lucinda Smith'in imzasını taşıyan haber, "Cüretkar Türkiye, Akdeniz'de üçüncü sondaj gemisini konuşlandıracak" başlığını taşıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.