TİP 1 Diyabet hastası çocuklar ve aileleri Keçiören’de keyifli bir gün geçirdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un ev sahipliğinde TİP 1 Diyabet hastası çocuklar ve aileleri Keçiören’de keyifli bir gün geçirirken, moral ve motivasyon konserinde de gönüllerince eğlenme imkanı buldular.

Başkan Altınok programda, “Şeker çocuklarımız için düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlik vasıtasıyla kamuoyunda onların seslerini ve taleplerini duyurmak istiyoruz, bu fidanlara sahip çıkalım” mesajı verdi.

MİNİ KEÇİÖREN TURUNDA EĞLENCELİ ANLAR YAŞANDI

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Keçiören Belediyesi ve TİP 1 Diyabet ve Teknoloji Derneği iş birliğinde gerçekleşen Türkiye’nin farklı illerinden gelen diyabet hastası çocuklar ve aileleri başta olmak üzere 185 kişinin katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu. En küçüğü 1,5 yaşında olmak üzere toplam 50 diyabet hastası çocuğun katıldığı program teleferik gezisi ile başladı. Gökyüzünden kuşbakışı Keçiören’i seyreden çocuklar ve aileleri Atatürk Bahçesi Botanik Parkı’nı boydan boya gezerek ardından evcil hayvanların olduğu doğal yaşam alanını ziyaret ettiler. Keçileri, geyikleri elleriyle besleyen ve maymunların eğlenceli hareketleriyle neşelen çocuklar, Deniz Dünyası gezisi ile de deniz canlılarını yakından görme imkânı yakalayarak bol bol fotoğraf çektiler.

“ALTINOK KONFORLU YAŞAMANIZ İÇİN NEFER OLACAK”

Estergon Türk Kültür Merkezi’nde verilen yemek molasında ise Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocuklarla bir araya gelerek kısa süreli sohbet gerçekleştirdi. Altınok, çocuklar ve ailelerine “Sizlerin standartlarını yükseltmek ve konforlu yaşamanız için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız nezdinde de gerekli desteği vereceğiz. Altınok bir nefer olarak yanınızda olmaya devam edecek” mesajı verdi. Başkan Altınok, Cumhuriyet Kulesi tamamlandıktan sonra çocukları tekrar Keçiören’de ağırlama sözü de verdi.

COŞKULU KONSER ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi’ndeki moral ve motivasyon konser programına ise Başkan Altınok’un yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar, Danıştay Üyesi İbrahim Er, TİP 1 Diyabet ve Teknoloji Derneği Başkanı Gökhan Aygün, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Arif Aksu, meclis üyeleri, muhtarlar, diyabetli çocuklar ve aileleri katıldı.

Gazi Üniversitesi Çocuk Endokrinolojisi Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Peyami Cinaz konser öncesi diyabet hastalığı ile ilgili bilgi verirken, diyabetin insülin, beslenme, eğitim olmak üzere 3 önemli ayağı olduğunun altını çizdi.

“SEVGİ OKYANUSUNDAYIZ”

Türkiye’nin her yerinden gelen diyabetli çocukları Keçiören’de misafir etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Turgut Altınok, “Gençler ve çocuklar istikbaldir. Sizlerin sağlıklı ve özgüven sahibi olmanız, geleceğe umutla bakmanız çok önemli, çocukların gönülleri milyonlarca gönüldür, şu an sevgi okyanusundayız. Altınok bir nefer olarak, bu çığlığı, bu sesi duyurmak için yapılması gereken ne varsa yapacak. Şeker çocuklarımız için düzenlediğimiz bu anlamlı etkinlik vasıtasıyla kamuoyunda sizlerin seslerini ve taleplerini duyurmak istiyoruz, bu fidanlara sahip çıkalım” dedi.

ÜNÜVAR: TÜRKİYE NÜFUSUNUN İSE YÜZDE 15’İ DİYABET HASTASI

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Necdet Ünüvar, “Sosyal yönü ve insani vasfı yüksek programdan ötürü Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’a teşekkür ediyorum” diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Çağımızın en büyük problemi, dünyada 500 milyon diyabet hastası var. Türkiye nüfusunun ise yüzde 15’i diyabet hastası. Teknolojinin giderek gelişmesiyle önemli mesafeler kat ediliyor. Ülke olarak zenginleşmemiz ve kalkınmamız için sağlıklı olmamız lazım. Dünyanın en cömert ve sosyal devleti de bizim devletimiz. Cumhurbaşkanımız sağlıkla ilgili ne adım atılması gerekiyorsa atıyor.”

Başkan Turgut Altınok’un obeziteyle mücadelede de çığır açacağını vurgulayan Ünüvar, “Başkanımız Türkiye’nin en başarılı belediye başkanları arasında. Çocuklarımızı 4 A’dan da korumak için öncü olacak. Nedir bu 4 A? Araç, asansör, akıllı cihazlar ve abur cubur” diye konuştu.

ER: ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN ÖZEL GECESİ

Danıştay Üyesi İbrahim Er de, “Özel çocuklarımızın özel gecesinde burada toplumsal bilince katkı sunmak ve toplumsal fayda oluşturmak için el ele veren herkese teşekkürler” diye konuştu.

AYGÜN: ALTINOK’TAN YİNE BİR İLK

TİP 1 Diyabet ve Teknoloji Derneği Başkanı Gökhan Aygün de Keçiören Belediyesi ile ilk kez böyle bir program düzenlediklerini belirterek, “Çocuklarımızın bir arada olup kendilerini güçlü hissetmeleri için Başkanımız Sayın Turgut Altınok ile ilk kez birlikte böyle güzel bir etkinlik planladık. Sağlıklı bir gelecek herkesin hakkı ayrıca diyabet teknolojilerinin bilinçli ve etkin kullanımı için eğitim de çok önemli” ifadelerini kullandı.

AKÇAYIR: YÜREĞİNİ ORTAYA KOYAN EFSANE BAŞKANA TEŞEKKÜR

Konuşmaların ardından kendisinin de diyabet hastası bir çocuk babası olduğunu ifade eden TRT Sanatçısı Nurullah Akçayır sahne aldı. Akçayır, “Yüreğini ortaya koyan efsane Başkana sonsuz teşekkürler” dedikten sonra sevilen parçalarını seslendirdi.

DİYABETLİ ÇOCUKLARLA ÇIRPINIRDI KARADENİZ

TRT sanatçısı Gülşen Kutlu’nun sahne aldığı esnada ise protokol üyeleri halay çekerek türküye eşlik ettiler. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı Nilgün Kızılcı’nın ardından ise Azerbaycanlı Ünlü Sanatçı Azerin sahne aldı. “Ölürüm Türkiyem” ve “Çırpınırdı Karadeniz” türkülerini diyabetli çocuklar ve protokolle birlikte söylerken salondakiler de telefon ışıklarını açtılar.

“BU İNSANLAR GÜZEL İNSANLAR”

Başkan Altınok geceye katkı ve desteklerinden ötürü sanatçılara teşekkür edip çiçek takdiminde bulunurken, “Bu gece farklı bir gece, bu program insanlık programı, bu insanlar gönlünü, yüreğini, sevgisini ortaya koyan güzel insanlar, adam gibi adamlar” ifadelerini kullandı.

Program diyabet hastası Elif Dede’nin kendi yazdığı diyabet şiirini okuması ve Nurullah Akçayır’ın Başkan Altınok’a desteklerinden ötürü teşekkür plaketi takdim etmesi ile son buldu.