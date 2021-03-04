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Tıp dünyasını şaşırtan İngiliz: 9 ay içinde 19 kez hastaneye kaldırıldı

İngiltere’de doktorların şimdiye kadar '4 kez ölmesi' gerektiğini söylediği Ray Snow, 9 ay içinde Kovid-19, vücudundaki kist ve akut pankreatit gibi rahatsızlıkları nedeniyle 19 kez hastanede tedavi alına alındı.
Tıp dünyasını şaşırtan İngiliz: 9 ay içinde 19 kez hastaneye kaldırıldı

İngiltere’nin Essex kentinde yaşayan Ray Snow tıp dünyasını şaşırttı. 52 yaşındaki Snow, Mart 2020'den itibaren 9 ay içinde 19 kez hastaneye kaldırıldı, 4 defa da ölümden döndü. Tedavisini gerçekleştiren doktorların mucize olarak değerlendirdiği Snow'a şiddetli akut pankreatit teşhisi kondu. Pankreasının yüzde 94’ü çalışmayan Snow daha sonra Kovid-19’a yakalandı. Snow, iyileşmesini takiben Temmuz 2020'de üç kez sepsis nöbeti ve kolon enfeksiyonu tedavisi gördüğü ifade edildi.

 

NORMALDE 4 KEZ ÖLMESİ GEREKİYORDU

Ameliyata alınan Snow'un vücudundan kavun büyüklüğünde kist çıkarıldı. 19 farklı hastanede tedavi gören  Snow ile ilgili konuşan doktorlar, " Yaşam savaşına karşı verdiği mücadele şaşırtıcı. Normalde 4 kez ölmesi gerekiyordu" ifadelerine yer verdi.

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