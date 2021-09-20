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Tıp öğrencisi Beyzanur, son yolculuğuna uğurlandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir inşaatın 10'uncu katından atlayan tıp fakültesi öğrencisi Beyzanur T. (22), gözyaşları arasında toprağa verildi.
Tıp öğrencisi Beyzanur, son yolculuğuna uğurlandı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Beyzanur T., dün, saat 15.30 sıralarında, Kervansaray Mahallesi 3023 Sokak'ta, inşaatı süren 12 katlı bir binanın 10'uncu katına çıktı. Bir süre burada bekleyen genç kız, kendini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 25 metre yükseklikten mıcır bulunan zemine düşen Beyzanur T., kanlar içinde kaldı. Gürültüye koşan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Beyzanur T.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Beyzanur T.'nin cesedi, otopsi için PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, genç kızın kimliğini atladığı inşaatın karşısındaki binanın bahçe duvarı üzerinde buldu. Polis, Beyzanur T.'nin yaşamına neden son verdiğinin  belirlenmesi için soruşturma başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Beyzanur T.'nin cenazesi, PAÜ Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak, Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Beyzanur T.'nin cenazesi Asri Mezarlık Camii'ne götürüldü. Öğle vakti kılınan namazının ardından Beyzanur T.'nin cenazesi Kayhan Mezarlığı'nda defnedildi.  

3 AY ÖNCE 70 BİN LİRASI DOLANDIRILMIŞ

Tıp Fakültesi öğrencisi genç kızın geçtiğimiz 14 Haziran'da dolandırıldığı ortaya çıktı. Beyzanur T.'nin internet ortamındaki finansal piyasalardan birine yatırdığı 70 bin lirasının dolandırıldığı, bunun üzerine polise gidip, suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Beyzanur T.'nin bu nedenle bunalıma girmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

'DOKTOR OLMAK İSTİYORDU, HEDEFİ BUYDU'

Beyza T.'nin dayısı Tuncay Çoğan, yeğeninin ölümünün tüm aileyi üzüntüye boğduğunu söyledi. Yeğeninin hayat dolu bir insan olduğunu dile getiren Çoğan, "Derslerinde çok başarılıydı. Okulundaki son senesiydi, 4 gün sonra da doğum günü vardı. Biz nasıl oldu anlayamadık. Hepimiz çok üzgünüz. Hala olayın şokundayız. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı ama maalesef kaybettik. Sadece eğitimiyle ilgilenen bir kişiydi. Doktor olmak istiyordu, hedefi buydu. Neden intihar ettiğine dair bir bilgimiz yok. Araştırmalar devam ediyor" dedi.

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