  • BIST 1.416,210
  • Altın 493,84
  • Dolar 8,4380
  • Euro 9,9950
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 33 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 33 °C
»

Tıp ve hemşirelik bölümlerine ilgi arttı

Üniversite adayları tercih yapmaya başladı. ‘Pandemi Döneminde Gençlerin Tercih Motivasyonu’ adlı bir araştırma yaptıklarını belirtti.
Tıp ve hemşirelik bölümlerine ilgi arttı

Pandemide gençlerin tercih motivasyonlarını etkileyen unsurları yapılan ‘Pandemi Döneminde Gençlerin Tercih Motivasyonu’ anket çalışmasıyla araştırdıklarını ifade eden İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, araştırmanın Marmara bölgesinde üniversite tercihinde bulunacak adaylar üzerinden gerçekleştirildiğini söyledi. Yaptıkları araştırma ile pandemi etkisinin tercihlere de yansıdığını vurgulayan Prof. Dr. Öztürk Akkartal, “Bakıldığında aday öğrencilerimizin pandemiden etkilenmeleri meslek seçimi açısından büyük önem taşıyor. Bunu tespit ettik. Şöyle ki pandemi döneminde özellikle tıp, teknoloji, hukuk, psikoloji, hemşirelik, öğretmenlik gibi alanlara ilginin yoğun olduğunu, öğrencilerin bu alanlarda tercihlerini yoğunlaştırmayı düşündüklerini gördük” diye konuştu.

“AİLE VE ÇEVRENİN DE ETKİSİ BÜYÜK”

Rektör Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, “Yine pandemi nedeniyle olsa gerek, öğrenciler, tercihlerini yaparken aile çevresinden de etkileniyorlar. Ailenin bu konuda çok büyük rolü var. Bakıldığında öğrenci açısından aile görüşü çok önemli. Branş öğretmenleri ve rehber öğretmenlerinin rolü de bu tercihin belirlenmesinde etkisi büyük. Bu yüzden ailelere büyük görev düşüyor. Pandemi etkisini de dikkate alarak öğrenci adaylarının psikolojisini dikkatli şekilde incelemeliler. Buna uygun davranmalılar” açıklamasını yaptı.

“GENÇLERİMİZİN NE KADAR İDEALİST OLDUĞUNU ANLADIK”

Pandemi sonrası tıp ve hemşirelik bölümlerine ilginin arttığını vurgulayan Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, “Çünkü pandemide meslek tercihi yapacak olan gençlerimiz, verilen mücadelede doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının ne kadar canla başla çalıştığını ve ne kadar fedakar olduklarını gördüler. Tercih belirlemesinde aslında aday öğrencilerimizin, gençlerimizin ne kadar idealist ve yardımsever olduğunu da fark ettik” dedi.

Üniversitenin sadece mesleki yeterliliği sağlayan bir kurum değil bir yaşam biçimi olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Öztürk Akkartal şunları söyledi:

“Öğrenciler üniversite hayatını sürdürürken sosyal çevreye de sahip olmalıdır. Özellikle öğrenci tercihlerine baktığımızda bu koşullara da dikkat ettiklerini görüyoruz. Öğrencilerin özellikle tercih ettiği üniversiteler arasında ise ulaşımı kolay olan, merkezi şehir üniversiteleri geliyor. Kampüs alanı ve eğitim çok önemli. Tabii ki akademik kadronun güçlü olup olmadığına öğrencilerimiz çok dikkat ediyor. Uluslararası imkanlarının bulunup bulunmadığını da inceliyorlar.”

“ÜNİVERSİTENİN ULUSLARARASI BAĞLANTILARININ OLMASI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ”

Öğrenci ve ailelerin, üniversiteler tarafından kendilerine sunulan uluslararası imkanları da çok dikkatle değerlendirerek tercihlerini belirlediklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal, “Şöyle diyebiliriz; akademik kadro, kaliteli eğitim, sağlanan iş olanakları, staj imkanları, uluslararası arenada öğrencilere yetkinlik sağlanıp sağlanmadığı üniversite tercihlerinde önemlidir” dedi.

Bu özelliklerin olup olmadığını belirlemek için ise öğrencilerin sadece çevreden duyumlarla hareket etmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Öztürk Akkartal, aynı zamanda bu olanaklar yönünden ilgili üniversitelerin web sayfalarını incelemeleri, üniversiteyi gezmeleri ve tanımaları gerektiğini söyledi.

“ALMANYA’DA İSTİHDAM ETME OLANAĞI SAĞLIYORUZ”

“Yükseköğretim Kurumları olarak bizler öğrencilerimizi uluslararası arenada rakipleriyle baş edebilerek hatta onlardan bir adım önde olmalarını sağlayacak biçimde yetişmeleri için gerekli her türlü olanağı sağlayarak yetiştirmeliyiz” diyerek uluslararası olanakların sağlanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Hanife Öztürk Akkartal son olarak şunları söyledi:

“Erasmus programımız var. Bunun çerçevesinde 26 ülkeden 124 üniversite ile protokollerimiz mevcut. Öğrencilerimizi oraya gönderiyoruz, öğrenci alıyoruz. Bunun yanında ikili anlaşmalarımız var. İKÜ Dünya Programı çerçevesinde 4 kıtadan üniversiteyle anlaşmalarımız mevcut. İş gücü açısından önem taşıyan, ülkeler arası hizmet değişiminin de dikkate alınması gerekir. Böyle bir eğilim var. Biz bunu üniversite olarak tespit ettiğimiz için temmuz 2021’de Almanya’da bir akademiyle ikili anlaşma imzaladık. Orada nitelikli eleman yetiştirme konusunda uzmanlaşmış web ağı mevcut. Bunun yanında orada bulunan şirketlerle iş birliği söz konusu. Bu proje kapsamında biz öğrenci ve mezunlarımızı kendi üniversitemizde yabancı dil dersi vererek Almanya’ya hazırlamak istiyoruz. Böylece öğrencilerimize hem yurt dışında staj hem de başarılı olurlarsa Almanya’da istihdam etme olanağına kavuşturmak istiyoruz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluabat Gölü'nün rengi alg patlamasıyla yeşile büründü04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:56
  • YAŞ toplantısı başladı04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:54
  • Kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürüldü04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:47
  • Van'da tırın dorsesinden yüzlerce kaçak göçmen çıktı04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:47
  • Kazı çalışması sırasında elektrik kabloları patladı: 1 yaralı04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:30
  • Emine Erdoğan: Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:29
  • TOKİ, Van'daki selzedeler için yeni evler yapacak04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:27
  • Sokak hayvanları buharla serinliyor04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:45
  • Elektrik talebinde rekor kırıldı: 3 Keban Barajı'na denk04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:43
  • Senir Mahallesi'nde tarihi mezarlar da hasar gördü04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti