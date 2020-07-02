  • BIST 115.315
  • Altın 389,267
  • Dolar 6,8510
  • Euro 7,7173
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 18 °C
»

TIR bariyerlere daldı, sürücüsü yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.
TIR bariyerlere daldı, sürücüsü yaralandı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Bursa-Eşkişehir yolunda meydan geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Yaşar Çömlekçi (63) yönetimindeki 42 L 2731 plakalı TIR, Mobiliyum mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı. Yoldan çıkan TIR, refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yaşar Çömlekçi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olası bir kaza ihtimaline karşı yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle kapanan yolda ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. TIR'ın kaldırılmasını ardından trafik akışı normalde döndü.

Tedavi altına alınan Çömlekçi'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapkaççı: Bizim gibi adamı yakaladınız iyi oldu02 Temmuz 2020 Perşembe 06:18
  • İzmir'de, seyyar çiçekçiler arasında bıçaklı 'yer' kavgası02 Temmuz 2020 Perşembe 06:16
  • TIR bariyerlere daldı, sürücüsü yaralandı02 Temmuz 2020 Perşembe 06:15
  • Kırıkkale'de, otomobil sulama kanalına düştü02 Temmuz 2020 Perşembe 06:14
  • Ani fren yapan otomobil refüje düştü02 Temmuz 2020 Perşembe 06:13
  • Ankara Metrosu'nda 'maske' gerginliği02 Temmuz 2020 Perşembe 06:12
  • Polis memurları, ayağına cam batan kişiye pansuman yaptı02 Temmuz 2020 Perşembe 06:10
  • Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:44
  • "Koronavirüs'ün birdenbire yok olacağını düşünüyorum"01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:42
  • 'gereksiz' bulduğu mahkeme kararını iptal etti01 Temmuz 2020 Çarşamba 23:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti