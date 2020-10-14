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TIR devrildi, yangın çıkmasın diye motor kablosunu kesti

SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan patates yüklü TIR, şarampole devrildi.
TIR devrildi, yangın çıkmasın diye motor kablosunu kesti

Kaza, saat 17.00 sıralarında Sivas- Erzincan yolu Seyfebeli mevkisinde meydana geldi. Durmuş S. yönetimindeki 50 ABH 793 plakalı patates yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek, ters döndü. TIR'da sıkışan Durmuş S., çevredekiler tarafındna güçlükle araçtan çıkarıldı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Durmuş S. ardından Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada TIR'ın dorsesindeki patatesler de etrafa saçıldı.

YANMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Ters dönen TIR'dan akan yakıt paniğe neden oldu. Çalışır halde olan ve motoru durdurulamayan TIR için itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu sırada yoldan geçen başka bir TIR'ın sürücüsü Emrullah Gencoğlu, durum görünce olay yerine geldi. TIR'ın üzerine çıkan Gencoğlu, tehlikeye rağmen aracın motor kablosunu keserek, olası bir yangını önledi.

Facianın eşiğinden dönüldüğünü belirten Gencoğlu, "Araç ters döndüğü halde motor çalışıyordu. Yangın çıkmasın diye motoru durdurma kablosu var onu kesmek zorunda kaldık. Eğer kesmeseydik büyük bir facia olurdu" dedi.

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