TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü

Adana'nın Cayhan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti. TIR'ın altına sıkışan araç, yaklaşık 50 metre sürüklendi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yılankale mevkisinde meydana geldi. Abdullah Gökkaya'nın kullandığı 80 EN 107 plakalı hafif ticari araç, Eren K. (48) yönetimindeki 42 V 4283 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

TIR'ın altına sıkışan araç, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Yoldaki diğer sürücülerin uyarılarını fark eden TIR sürücüsü, aracı yolun sağına çekerek durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, TIR'ın altında sıkışan aracı ve içindeki 3 kişiyi, uzun uğraşlar sonucu çıkardı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kimlikleri henüz tespit edilemeyen 3 kişinin öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, kimlikleri belirlenmesi için morga kaldırıldı

Polis kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Adana'nın Ceyhan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybedenlerin, Abdullah Gökkaya (25), Mehmet Kaya (25) ve Hasan Yusuf Taştan (25) olduğu belirlendi. Suşturmayı sürdüren polis, hafif ticari aracı Abdullah Gökkaya'nın kullandığı saptandı.