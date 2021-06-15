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TIR’a çarpan araçtaki anne ve kızı öldü, baba ve 2 oğlu yaralandı

ESKİŞEHİR’in Sivrihisar ilçesinde 5 kişilik ailenin bulunduğu hafif ticari araç, dinlenme tesisinden çıkan TIR’a arkadan çarptı.
TIR’a çarpan araçtaki anne ve kızı öldü, baba ve 2 oğlu yaralandı

Kaza, Ankara-Eskişehir Karayolu Sivrihisar ilçesi girişi yakınlarında meydana geldi. Bursa’ya giden Abdullah Çiçek yönetimindeki 61 ACN 647 plakalı hafif ticari araç, dinlenme tesisinden çıkan Eyüp Güngör (37) yönetimindeki TIR’a arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçtaki anne Ezel Çiçek ve kızı Kevser Gül Çiçek hayatını kaybederken, sürücü Abdullah Çiçek ile çocukları Mahfuzhan (16) ve Yusuf Berahan Çiçek (12) ağır yaralandı.

DURUMLARI CİDDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mahfuzhan ve Yusuf Berehan Çiçek ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne, Abdullah Çiçek ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ciddi olduğu belirtildi. Kazada yaşamını yitiren ve araçta sıkışan anne ile kızının cansız bedenleri ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Sivrihisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Eyüp Güngör ise ifadesi için Sivrihisar Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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