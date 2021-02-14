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TIR'a çarpan otomobildeki komiser yardımcısı hayatını kaybetti

Şırnak'ta park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü komiser yardımcısı Coşkun Eliaçık (32) yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. 
TIR'a çarpan otomobildeki komiser yardımcısı hayatını kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Maden Afet Konutları mevkiinde meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı Coşkun Eliaçık yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada Eliaçık ve yanındaki Mücahit S. ağır yaralandı. evredekilerini habrı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan iki yaralı, ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan komiser yardımcısı Eliaçık, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Mücahit S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da, "Koruma Şube Müdürlüğümüz kadrosunda görevli Komiser Yardımcısı Coşkun Eliaçık, 14 Şubat 2021 tarihinde geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat etmiştir. Merhum meslektaşımıza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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