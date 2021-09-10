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TIR'a çarpan otomobildeki üç kardeşten biri polis 2'si öldü, 1'i ağır yaralandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, TIR'ın altına giren otomobildeki polis memuru Ensar Erkut (28) ile kardeşi Eftal Erkut (23) yaşamını yitirdi, diğer kardeşleri Furkan Ali Erkut (22) ise ağır yaralandı.
TIR'a çarpan otomobildeki üç kardeşten biri polis 2'si öldü, 1'i ağır yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Adana Otoyolu Narlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ensar Erkut yönetimindeki 20 B 0035 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Abidin M.'nin kullandığı 73 SK 854 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken, kazada Ensar Erkut ile kardeşleri Eftal Erkut ve Furkan Ali Erkut ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kardeş itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Kardeşlerden Ensar ile Eftal Erkut doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Furkan Ali Erkut'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ensar Erkut'un Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde Yunus timinde görev yaptığı öğrenildi.

TIR sürücüsü Abidin M. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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