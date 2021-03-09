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TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Murat Gündaş (48), hayatını kaybetti.
TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, saat 19.30 sıralarında Ankara asfaltı Çambel kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Murat Gündaş yönetimindeki 35 AJ 0718 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Hayrullah Yılmaz'ın kullandığı 35 AJ 6919 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girerek demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri karayolunda trafiğin güvenliğini sağlarken itfaiye ekipleri de otomobilde sıkışan Gündaş'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Murat Gündaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR sürücüsü Hayrullah Yılmaz ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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