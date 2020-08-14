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TIR'da yangın çıktı, içindeki mobilyalar yandı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksün ilçesinde, mobilya yüklü TIR'da yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında mobilyalar küle döndü.
TIR'da yangın çıktı, içindeki mobilyalar yandı

A.K. yönetimindeki mobilya yüklü 47 KS 11 plakalı TIR, Göksün-Kahramanmaraş Yolu'nun 25'inci kilometresine geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. TIR'ın dorse kısmında başlayan yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Sürücü A.K., alevlere yangın söndürme tüpü ile müdahale ederken, yoldan geçenler itfaiyeyi aradı. Gelen itfaiye ekiplerinin 

müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü ancak mobilyalar kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.  

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