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Tırın altında kalan araçtan sağ kurtuldular

Trabzon'da tırın çarpması sonucu önde seyreden başka bir tıra çarpan otomobildeki 3 aylık bebek ile anne ve babası sağ kurtuldu.
Tırın altında kalan araçtan sağ kurtuldular

Trabzon'da, tırın çarpması sonucu önde seyreden başka bir tırın altına savrulan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

 

Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirlenemeyen Gürcistan plakalı tır, Mustafa Kurt'un (29) kullandığı 52 DR 482 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 53 EK 261 plakalı tırın altına girdi.

 

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü Mustafa ile Ece (28) ve 3 aylık olduğu öğrenilen Sare Kurt, Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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