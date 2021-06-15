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TIR'ın çarptığı otomobilin karşı şeride geçip iki araca çarptığı kaza kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, TIR'ın çarpması sonucu savrulan otomobil karşı şeride geçerek 2 otomobile çarptı. TIR sürücüsünün olay yerinden kaçtığı kaza anı ise, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
TIR'ın çarptığı otomobilin karşı şeride geçip iki araca çarptığı kaza kamerada

Kaza akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Özkervan sokakta seyir halinde olan henüz plakası ve sürücüsü belirlenemeyen TIR, önünde seyreden Rafif Zengin (45) yönetimindeki 11 UC 325 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek, Esra Aslane (24) yönetimindeki 16 ALF 818 plakalı otomobil ile Ali Kandemir (43) yönetimindeki 26 YA 369 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası TIR sürücüsü, aracıyla olay yerinden kaçarken, otomobil sürücüsü Esra Aslane yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olası ikinci kazayı önlemek için çevrede önlem alırken sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale etti. İlk müdahalesi olay  yerinde yapılan Esra Aslane, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aslane'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan TIR sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde TIR'ın önünde sürüklediği otomobilin, karşı şeritten gelen araçlara çarptırdığı anlar ve ardından olay yerinden kaçışı yer aldı.

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