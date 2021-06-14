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TIR'ın çarptığı sinyalizasyon direği yola devrildi: 1 yaralı

İZMİT'te, TIR'ın çarptığı sinyalizasyon direği D-100 Karayoluna devrildi. TIR sürücüsü yaralanırken, karayolunda ulaşım kontrollü sağlandı.
TIR'ın çarptığı sinyalizasyon direği yola devrildi: 1 yaralı

Kaza saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Kuruçeşme mevkisinde meydana geldi. Şadi T. yönetimindeki 34 KL 548 plakalı ahşap palet yüklü TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda bir süre savrularak ilerleyen TIR, sinyalizasyon direğine ve yol işaret tabelalarına çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan sürücü Şadi T.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Polis ekipleri kaza nedeniyle D-100 Karayoluna devrilen sinyalizasyon direğinin başka bir kazaya yol açmaması için önlem aldı. Kaza yapan TIR ve yola devrilen sinyalizasyon direği vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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