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TIR'la çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde çarpıştığı TIR'ın altına giren hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
TIR'la çarpışan hafif ticari araç hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Doğubayazıt ilçesi Tanıktepe Karakolu yakınlarında meydana geldi. Beycan Büyükdağ'ın kullandığı 76 AG 455 plakalı hafif ticari araç, plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Hurdaya dönen ve TIR'ın altına giren hafif araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araç kesilerek hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni ile yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.

Araç sürücüsü Baycan Büyükdağ, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine götürüldü.

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