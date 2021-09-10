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TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yaralandı

Bolu’da, tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsüyle TIR'ın çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Dursun Öztürk, obezite hastası olması nedeniyle yaklaşık yarım saat obez ambulansının bekledi.
TIR'la çarpışan işçi servisindeki 13 kişi yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Bolu- Mengen Gökçesu karayolunun Değirmenbeli mevkisinde meydana geldi. Özcan Ertuğrul yönetimindeki 14 ABG 851 plakalı TIR ile karşı yönden gelen tekstil işçilerini taşıyan Dursun Öztürk yönetimindeki 14 BJ 765 plakalı minibüs çarpıştı. Devrilen işçi servisindeki 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

OBEZİTE HASTASI SÜRÜCÜYÜ AMBULANSA 11 KİŞİ TAŞIDI

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Dursun Öztürk, obezite hastası olması nedeniyle standart ambulansa bindirilemedi. Öztürk, olay yerinde yaklaşık yarım saat boyunca sedyesi ve kabini daha büyük olan obez ambulansının gelmesi beklendi. Öztürk ambulansı beklerken, yanına gelen aile bireyleri onu sakinleştirip acısını hafifletmeye çalıştı. Ambulansın gelmesiyle Öztürk, 11 kişi tarafından kaldırılıp ambulansa bindirildi. Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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