TIR'la çarpışan otomobildeki karı- kocayı ölüm ayırdı

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada Fatma Kilci (73) hayatını kaybetti, eşi Ahmet Kilci (73) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Emirdağ- Bolvadin yolunun Suvermez kavşağında meydana geldi. Emirdağ’dan Bolvadin istikametine seyreden S.B. yönetimindeki 38 YU 757 plakalı TIR ile Ahmet Kilci’nin kullandığı 03 HA 044 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada Ahmet Kilci ile eşi Fatma Kilci ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Kilci ve eşi Fatma Kilci sağlık ekiplerince Emirdağ Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Fatma Kilci yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Ahmet Kilci ise tedaviye alındı. Fatma Kilci’nin cenazesi morga konuldu. Durumu ağır olan Ahmet Kilci’nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

TIR şoförü S.B. jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri başka kazaların meydana gelmemesi için olay yerinde çalışma yaptı. Kazaya karışan otomobil Emirdağ Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çekildikten sonra yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.