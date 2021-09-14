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TIR'la hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde, hafif ticari araç ile TIR'ın çarpıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
TIR'la hafif ticari aracın çarpıştığı kaza kamerada; 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Yeşilhisar ilçesi, Karacabey Mahallesi Kıbrıs Caddesinde meydana geldi. Kayseri istikametine doğru bölünmüş yola çıkan Levent Yılmaz yönetimindeki 06 ADR 881 plakalı hafif ticari araç, İlyas Ölmez'in kullandığı 33 CJZ 25 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan, vücudunda kırıklar oluşan ve başından yaralanan L.Y ağır yaralanırken, Ö.Ö. de hafif yaralı olarak Yeşilhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KAZA KAMERAYA YANSIDI, ÇEVREDEKİLER YAŞANAN KAZALARA TEPKİ GÖSTERDİ

Kaza sonrası ilçede yaşayan bazı kişiler olayın yaşandığı yolda günlük 4- 5 kazanın olduğunu, bu konuda yetkililerin gerekli yol tedbirlerini almasını istedi. Yaşanan trafik kazası güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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