Tırlar Antalya’ya ulaştı

Türkiye’de 35 ayrı ilde 197 noktada başlayan orman yangınları sonrasında Yenimahalle Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan 4 tır ihtiyaç malzemesi yerine ulaştı.

Yenimahalle Belediyesi yetkililerinin bizzat götürdüğü yanmaz pantolon, yanmaz ceket, çorap, sırt çantası, tişört, şort, hijyen seti, çocuk bezi, yangın tüpü, sentetik köpük, dalgıç pompası hortumu, ağaç kesim motoru, saman, yem, sıvı yağ, bakliyat ürünleri, tuz, şeker, temizlik malzemeleri, yorgan gibi birçok ihtiyaç malzemesi Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teslim edildi.

28 Temmuz tarihinden itibaren devam eden, 8 vatandaşın hayatını kaybettiği, yüzlerce dönüm orman arazisinin kül olduğu yangınlar nedeniyle toplanan yardım malzemelerin ilgili makamlara teslim edildiğini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak yangınları dikkatle takip ederek bizden istenilen her türlü araç gereci bölgeye ulaştırdık. Yardımsever yurttaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“İhtiyaç doğrultusunda desteği sürdüreceğiz”

Yaşar, “Yardımsever vatandaşların gönderdiği 1’inci el ürünler, kuru gıda ürünleri, yiyecek, içecek ve yangınla mücadelede kullanılacak 4 tır malzemeyi Antalya bölgesine ulaştırdık. Başka bölgelerden ihtiyaç olursa onlara da istedikleri yardımları göndereceğiz. Yangınlar tamamen bittikten sonra yine belediyelerin ve bölge halkının ihtiyacı olan malzemeleri daha önce İzmir, Elazığ ve Malatya depremlerinde yaptığımız gibi o bölgelere de ulaştıracağız. Allah bu acıları bir daha ülkemize ve dünyamıza göstermesin. Yangın bölgesinde olan bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kampanyaya destek olan ve kampanyamızda çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

