  • BIST 105.162
  • Altın 376,619
  • Dolar 6,7965
  • Euro 7,4845
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 20 °C
»

Tiroid hormonlarının üretimi için iyot şart

Prof. Dr. Altay, tiroid hormonlarının üretimi için iyotun şart olduğunu belirterek, "İyot, vücuda dışarıdan alınması gereken bir elementtir. Dünya genelinde iyot eksikliğine bağlı bu sıkıntılar hala devam etmektedir." dedi.
Tiroid hormonlarının üretimi için iyot şart

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altay, tiroid hormonlarının üretimi için iyotun şart olduğunu belirterek, "İyot, vücuda dışarıdan alınması gereken bir elementtir. Dünya genelinde iyot eksikliğine bağlı bu sıkıntılar hala devam etmektedir. Ülkemizde 20 yılı aşkın süredir tuzların iyotlanması ile özellikle şehir merkezlerinde büyük oranda bu sorunlar çözülmüştür." dedi.

Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tiroid bezinin, salgıladığı tiroid hormonlarıyla vücutta başta metabolizmayı düzenlemek olmak üzere, kalp, damar ve sindirim sistemi ile beyin gibi daha birçok önemli organ ve sistemin işlevlerinin gerçekleşmesinde önemli rolü olan bir organ olduğunu ifade etti.

Bu yüzden, herhangi bir sebeple tiroid bezi hastalığı meydana geldiğinde vücuda olan etkilerinin de yaygın ve önemli olabileceğini dile getiren Altay, tiroid ile ilgili hastalıkların toplumda oldukça sık görüldüğünü söyledi.

Altay, hastaların bir kısmının hastalığın farkında olabildiğini ancak tiroid hastalıklarının çoğunun genellikle başka nedenlerle yapılan tetkikler sırasında saptandığını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Guatr, nodül, hipotiroidi gibi tiroid hastalıklarının en önemli sebebi iyot eksikliğidir. Ayrıca gebelik öncesinde ve gebelik süresince yeterince iyot alımı bebeklerin fiziksel ve zeka gelişimi açısından oldukça önemlidir. Çünkü tiroid hormonlarının üretimi için iyot şarttır ve vücuda dışarıdan alınması gereken bir elementtir. Dünya genelinde iyot eksikliğine bağlı bu sıkıntılar hala devam etmektedir. Ülkemizde 20 yılı aşkın süredir tuzların iyotlanması ile özellikle şehir merkezlerinde büyük oranda bu sorunlar çözülmüştür. Ancak basında ve sosyal medyada doğal tuz, kaya tuzu, Himalaya tuzu, organik tuz gibi adlar altında pazarlanan, yeterince iyot içermeyen ve saklama şartları uygun olmayan tuzların insanımız tarafından kullanımının artması bu konuda endişe vericidir. Normal günlük hayatımızda beslendiğimiz gıdalarla ve su ile alınan iyot miktarının tiroid hormon sentez ihtiyacını karşılamada yetersiz olması nedeniyle mutlaka iyotlu hazır tuz kullanmamız gereklidir."

Etkinliği kanıtlanmamış bitkilerin kullanımı için uyarı
Prof. Dr. Mustafa Altay, iyotlu tuzların da hava, nem ve ışıktan korunmak üzere uygun koşullarda paketlenmesinin ve ağzı kapalı olarak saklanmasının şart olduğuna işaret ederek, "Sağlıklı bir erişkin için günlük önerilen 5-6 gram iyotlu tuz alımı ve sağlıklı beslenmeyle günlük iyot ihtiyacı karşılanmaktadır. Gebeler bu açıdan özel bir gruptur, ihtiyaç biraz daha fazladır ve bu sebeple iyot takviyesi gerekebilir." diye konuştu.

Türkiye'de tiroid hastalığı denildiğinde akla ilk gelen konulardan birinin de dereotu başta olmak üzere bazı bitkilerin tedavi amacıyla kullanımı olduğunu belirten Altay, şöyle devam etti:

"Bu konuda yaptığımız bir araştırma ülkemizde bir ilk oldu ve 2017'de American Journal of Therapeutics adlı tıp dergisinde yayınlandı. Bu araştırmamızda herhangi bir tiroid hastalığı ile takip edilmekte olan yaklaşık 550 hastaya anket uyguladık ve tetkiklerini değerlendirdik. Sonuçta tiroid hastalığı olanların yaklaşık yüzde 10'unun tedavi amacıyla düzenli olarak alternatif bazı ürünleri kullandığını tespit ettik. Bu ürünler arasında dereotu yüzde 90'dan fazla oranla ilk sırada yer almıştı. Çalışmamızda tiroid bezi hastalığı için düzenli olarak en az 3 hafta günde 1 bağ dereotu kullananların tiroid hormon düzeylerinin baskılanarak olumsuz etkilendiğini tespit ettik. Ayrıca az sayıda tiroid nodülü olan hastada dereotu kullanımı sonrası nodüllerin büyüdüğünü saptadık. Nodül üzerindeki etki tüketilen dereotu miktarından bağımsızdı. Yani günde 1 bağ tüketenlerde olduğu gibi bu oranın 1/4 bağ miktarı kadar tüketenlerde de nodüllerin hacim olarak büyüdüğünü gördük. Bu çalışma bize aslında bitki veya bitkisel ürünleri tedavi amacıyla kullanırken dikkatli olmak gerektiğini ve üzerinde çalışma yapılmayan, etkinliği kanıtlanmamış bitkilerin, medyada okunan veya kulaktan dolma bilgilerle kullanılmaması gerektiğini bir kez daha göstermiş oldu."

Bu konularda daha büyük kapsamlı çalışmalara ihtiyaç bulunduğuna dikkati çeken Altay, "Bu nedenle şu an için tiroid bezi hastalıklarında bilimsel anlamda kanıtlanmış etkisi olan bir bitkisel ajan olmadığından bu tür alternatif veya tamamlayıcı ajanlardan kaçınmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır." uyarısında bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Osmanlı Payitahtı'nı süsleyen camilerde yeniden cemaatle ibadet hazırlığı27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:50
  • Haşhaş tarlaları 'mor beyaz' gelinliğini giydi27 Mayıs 2020 Çarşamba 16:38
  • Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:18
  • Edirne'de tarihi camiler cuma namazına hazırlanıyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:18
  • Sarı dağ gülünün yayılış alanları inceleniyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:17
  • İstanbul Havalimanı terminali dünyanın en büyük 'LEED Altın' sertifikalı binası seçildi27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:15
  • İstanbul'un 'acil durum' hastanelerinin inşaat çalışmalarında sona geliniyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:15
  • Marmara Denizi'nde ulaşıma lodos engeli27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:14
  • Mardin'de 800 yıllık tarihi camide ibadet öncesi temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:12
  • 14 yaş ve altı çocuklar yeniden sokağa çıktı27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti