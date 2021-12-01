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TİSK: Dengeli bir asgari ücret belirlenmeli

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, dönemin koşulları dikkate alınarak, çalışanı da üreteni de koruyacak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi çağrısında bulundu.
TİSK: Dengeli bir asgari ücret belirlenmeli

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akkol, yazılı açıklamasında, milyonlarca çalışanın hayatını doğrudan ilgilendiren asgari ücret konusunda ekim ayından beri tüm sosyal paydaşlarla yoğun şekilde görüştüklerini belirterek, bu kapsamda Türk-İş başta olmak üzere işçi konfederasyonları ve sendikaları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, işveren kuruluşları, küçük-orta-büyük ölçekli işletmeler ve temsilcileri, akademisyenler ve ekonomistler ile istişarelerde bulunduklarını vurguladı.

Hem çalışan hem işveren bakışını anlamak için yaptıkları araştırma ve analizlerle kamuoyunun beklentilerini yakından takip ettiklerini bildiren Akkol, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, sahadan aldığımız veri, görüş ve önerilerle, ayrıca uzman ekiplerimizin teknik analizleriyle çalışmalarımızı yürüttük.

Metal, dayanıklı tüketim ürünleri, tekstil, cam, çimento, demir çelik, ilaç, kimya, deri, gıda, elektrik, elektronik, hızlı tüketim ürünleri, kağıt ve ağaç, maden, inşaat, makine, otomotiv, otomotiv yan sanayi, turizm, hazır giyim, perakende, petrol, enerji, sağlık, eğitim, kamu ağır sanayi ve hizmet, mahalli idareler ve yerel yönetimler de dahil olmak üzere tüm sektörlerden, hem çalışma arkadaşlarımızın hem işverenlerin beklenti ve görüşlerini çalışmamıza dahil ettik.

Komisyonda da bu çalışmalarımızdan, görüşmelerimizden elde ettiğimiz analiz ve önerilerimizle yer alacağız."

"BELİRSİZLİK ORTAMI BİRÇOK SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Akkol, TİSK olarak birinci önceliklerinin her zaman olduğu gibi ülkenin ve çalışma arkadaşlarının sürdürülebilir refahı olduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu noktada, çalışanlarımızı enflasyon karşısında koruyacak bir asgari ücret belirlenmesinden yanayız. Ancak diğer yandan da unutmamalıyız ki tüm dünyada artan emtia fiyatları, enerji ve taşıma maliyetlerinin yanı sıra çip krizi gibi küresel sorunlar ve yeni varyantlardan kaynaklı yüksek belirsizlik ortamı birçok sektörü olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bu ve benzeri nedenlerle üretici enflasyonunun yüzde 46'yı aştığı bir dönemden geçiyoruz.

Böyle bir ortamda işletmelerimizi ve üreticilerimizi ayakta tutacak ve üretimin devamlılığını sağlayacak bir asgari ücret seviyesinin belirlenmesi hayati önemdedir.

Dönemin koşulları dikkate alınarak, çalışanı da üreteni de koruyacak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi çağrısında bulunuyoruz. Başta asgari ücret olmak üzere, tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak düşürülerek dengeleri sarsmadan çalışanların gelirlerinin artırılabileceğine inanıyoruz.

Aynı zamanda, asgari ücret işveren teşvikinin bu yıl da devam etmesinin, hiç olmadığı kadar kritik olduğunun ve yeni istihdam yaratılmasında kayda değer bir fayda sağlayacağının altını da bir kez daha çizmek isteriz."

"ARALIK AYININ BAŞINDA TAMAMLAMAYA HAZIRIZ"

Yeni asgari ücretin en kısa sürede netleşmesi konusunda kamuoyunun büyük beklentisi olduğunun farkında olduklarını belirten Akkol, şöyle devam etti:

"Bu sebeple Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda görüşmeleri hızlandırarak süreci aralık ayının başında tamamlamaya hazırız. Buradaki en büyük temennimiz, çalışma hayatının tüm paydaşları olarak üçlü mutabakata varılması ve uzun yıllar sonra ilk kez işçi-işveren-kamu olarak birlikte imza atılmasıdır."

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