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Titan Satürn'den sanılandan 100 kat daha hızla uzaklaşıyor

Satürn'ün uydusu Titan'ın gezegenden sanılandan 100 kat daha hızla uzaklaştığı keşfedildi.
Titan Satürn'den sanılandan 100 kat daha hızla uzaklaşıyor

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile İtalyan Uzay Ajansında görevli bilim insanları tarafından yapılan keşfin ayrıntıları "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

Bilim insanlarının, NASA'nın Cassini uzay aracından elde edilen veriyi kullanarak yaptığı hesaplama, Titan'ın Satürn'den her yıl 11 santimetre, yani sanılanın 100 katı daha hızlı biçimde uzaklaştığını gösterdi.

Keşfin aynı zamanda Titan'ın Satürn'e çok daha yakın mesafede oluştuğu, aradan geçen zamanda gezegenin 1,2 milyon kilometre uzağına gittiği izlenimi uyandırdığı belirtildi.

Satürn'ün Güneş Sistemi'nin ilk günlerinde 4,6 milyar yıl önce oluştuğu biliniyor
Satürn'ün Güneş Sistemi'nin ilk günlerinde, 4,6 milyar yıl önce oluştuğu bilinirken, gezegenin halkaları ve 80'den fazla aydan oluşan sisteminin var oluş süreciyle ilgili araştırmalar sürüyor.

California Teknoloji Enstitüsünde görevli teorik astrofizikçi Jim Fuller, keşif için "Bu, Satürn'ün ay sisteminin ve potansiyel olarak halkalarının daha önce sanılandan daha dinamik biçimde oluştuğunu ve geliştiğini gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Dünya'nın uydusu Ay da yerküreden her yıl 3,8 santimetre uzaklaşıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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