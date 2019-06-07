  • BIST 93.809
  • Altın 251,298
  • Dolar 5,7914
  • Euro 6,5701
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 20 °C
»

Tiyatro kursiyerleri mezun olup oyun sergiledi

Başkent Tiyatroları, 2018-2019 sezonu için perdelerini kapatırken, amatör oyuncular için açılan 6 aylık ücretsiz kurslarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyer oyuncular da düzenlenen bir törenle sertifikalarını aldı.
Tiyatro kursiyerleri mezun olup oyun sergiledi

Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, tiyatro eğitimi verdiği kurslarla bu yıl 41 kişiyi mezun etti. Geleceğin tiyatrocularını yetiştiren Başkent Tiyatroları, oyunculuk anlamında kendini geliştirmek isteyen 17 yaş ve üzeri her yaştan ve meslekten kişiye her yıl kapılarını açıyor.

Başkent Tiyatroları'nda Ekim ayından itibaren usta tiyatroculardan aldıkları uygulamalı eğitim sayesinde oyunculuğa adım atan kursiyerler, beden dilini kullanmaktan sahne dekorlarının hazırlanmasına ve oyuna uygun kostüm seçimlerine kadar birçok alanda eğitim alıyor.

scg_6284.jpg

BÜYÜK BEĞENİ TOPLAYAN OYUN 

Kursiyerler aldıkları tiyatro eğitimi sonrasında Turgut Özakman'ın eseri olan “Töre” isimli oyunu sahneledi. 'Ölüme karşın yaşamı savunmayı seçen sekiz kadının varoluş öyküsünü' işleyen ve ücretsiz sahnelenen tiyatro oyunu izleyicilerden de tam not aldı. Geleceğin tiyatro sanatçı adayları, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreni ile de başarı sertifikalarını aldı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kursiyerlerden örnek proje08 Haziran 2019 Cumartesi 00:13
  • Mamak'ta bulunan havuza yoğun talep08 Haziran 2019 Cumartesi 00:10
  • Keçiören'de ücretsiz yaz spor okulu 08 Haziran 2019 Cumartesi 00:06
  • Keçiören'de tadilatlar tamamlandı08 Haziran 2019 Cumartesi 00:01
  • Baraj Doluluk Oranları 7 Haziran 2019 Ankara - ASKİ07 Haziran 2019 Cuma 08:28
  • Elektrik Kesintisi 8 Haziran 2019 Ankara - Başkent EDAŞ07 Haziran 2019 Cuma 08:27
  • Su Kesintisi 7 Haziran 2019 Ankara - ASKİ07 Haziran 2019 Cuma 08:26
  • Altındağ yeni parkına kavuşuyor07 Haziran 2019 Cuma 00:55
  • Ayaş'ta bulunan bitkiler koruma altına alınıyor07 Haziran 2019 Cuma 00:49
  • Kursiyerlerin yıl sonu sergi heyecanı07 Haziran 2019 Cuma 00:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti