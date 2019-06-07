Tiyatro kursiyerleri mezun olup oyun sergiledi

Başkent Tiyatroları, 2018-2019 sezonu için perdelerini kapatırken, amatör oyuncular için açılan 6 aylık ücretsiz kurslarda eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyer oyuncular da düzenlenen bir törenle sertifikalarını aldı.

Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, tiyatro eğitimi verdiği kurslarla bu yıl 41 kişiyi mezun etti. Geleceğin tiyatrocularını yetiştiren Başkent Tiyatroları, oyunculuk anlamında kendini geliştirmek isteyen 17 yaş ve üzeri her yaştan ve meslekten kişiye her yıl kapılarını açıyor.

Başkent Tiyatroları'nda Ekim ayından itibaren usta tiyatroculardan aldıkları uygulamalı eğitim sayesinde oyunculuğa adım atan kursiyerler, beden dilini kullanmaktan sahne dekorlarının hazırlanmasına ve oyuna uygun kostüm seçimlerine kadar birçok alanda eğitim alıyor.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLAYAN OYUN

Kursiyerler aldıkları tiyatro eğitimi sonrasında Turgut Özakman'ın eseri olan “Töre” isimli oyunu sahneledi. 'Ölüme karşın yaşamı savunmayı seçen sekiz kadının varoluş öyküsünü' işleyen ve ücretsiz sahnelenen tiyatro oyunu izleyicilerden de tam not aldı. Geleceğin tiyatro sanatçı adayları, Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda düzenlenen mezuniyet töreni ile de başarı sertifikalarını aldı.