Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy 70 yaşında hayatını kaybetti. Şensoy, iç kanama nedeniyle 2 Temmuz'dan bu yana hastanede tedavi görüyordu.

Türk tiyatrosunun usta ismi, sinema ve televizyon oyuncusu Ferhan Şensoy, iç kanama nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şensoy'un saat 02.30 sıralarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ortaoyuncular tiyatrosunun resmi hesabından yapılan açıklamada "Tiyatromuzun kurucusu, ustamız Ferhan Şensoy'u, dün gece, bir süredir tedavi gördüğü hastanede, yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Tüm sevenlerinin başı sağolsun…" ifadeleri kullanıldı.