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Tiyatro sanatçısı Handan Ertuğrul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi

Türk Tiyatrosunun duayen ismi Muhsin Ertuğrul'un eşi tiyatro ve opera sanatçısı Handan Ural Ertuğrul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi.
Tiyatro sanatçısı Handan Ertuğrul için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi

Türk tiyatrosunun duayen ismi Devlet Tiyatrosu Eski Genel Müdürü Muhsin Ertuğrul'un eşi tiyatro sanatçısı Handan Ertuğrul'un dün 94 yaşında hayatını kaybetti. Handan Ertuğrul için bugün eşinin adını taşıyan Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. İstanbul Devlet Tiyatroları görevlisi Kubilay Karslıoğlu'nun sunduğu tören Handan Ertuğrul'un biyografisinin okunması ve hayatını anlatan kısa filmle başladı.  Pandemi koşullarının uygulandığı törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız,  CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığolu, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem, Ertuğrul'un ailesi ve sanatçı dostları katıldı.  Törende Ertuğrul ailesi adına Handan Ertuğrul'un manevi oğlu Tanju Bilgen, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Öktem, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan birer konuşma yaptı. 

ERTUĞRUL AİLESİ KÜLTÜR DÜNYAMIZDA SİLİNMEYECEK İZLER BIRAKTI 

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ertuğrul ailesi kültür-sanat dünyamıza asla silinmeyecek izler bıraktı. Gerek Handan Uran Ertuğrul gerekse eşi, tiyatro tarihimizin en büyük isimlerinden Muhsin Ertuğrul, hayatlarını Türkiye'de sanatın gelişimine adayan çok kıymetli şahsiyetlerdi. Ülkemizin kültür sanat alanında yetiştirdiği en büyük değerler arasındalardı. Ertuğrul Ailesi, cumhuriyetin daha ilk yıllarında, Türk tiyatrosunun henüz gelişmeye başladığı bir dönemde sahnelerde boy gösterdiler, eserler verdiler" dedi. Sanatçı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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