  • BIST 103.320
  • Altın 271,545
  • Dolar 5,7507
  • Euro 6,3511
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 15 °C
SON DAKİKASuriye için dörtlü zirvenin tarihi belli oldu
»

Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi

İZMİR'de bir süredir yoğun bakımda olan usta tiyatro sanatçısı Prof. Dr. Özdemir Nutku (88), kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Tiyatro sanatçısı Özdemir Nutku, yaşamını yitirdi

Bir süredir İzmir'de yoğun bakımda olan ünlü oyuncu, yazar, eleştirmen ve yönetmen Özdemir Nutku, bugün sabah saat 6.30 sıralarında kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 88 yaşında hayata gözlerini yuman Nutku'nun cenaze töreninin 10 Kasım Pazar günü yapılacağı bildirildi.

KİMDİR?

Özdemir Nutku, 12 Ocak 1931’de İstanbul’da doğdu. İlkokuldan sonra 1942’de Robert Kolej’e girdi ve hazırlık sınıflarıyla birlikte sekiz yıllık orta eğitimden sonra 1950’de B.A. derecesi ile mezun oldu. 7 yaşında piyanoya başlayan ve 1949 yılında ilk ve son klasik piyano konserini veren Nutku, 50’li yıllarda bir caz kuarteti kurarak caz piyanisti olarak tanındı. Amatör bir müzisyen olan Nutku’nun tiyatroya olan ilgisi kolej yıllarında başladı. Okulun temsil kolunda, amatör olarak çeşitli rollerde oynayan yazar, 1946-1947 döneminde, Kadıköy Süreyya Sineması’nda sahnelenen Franz Lehar’ın Tarla Kuşu operetinde ilk profesyonel rolünü oynadı. 9 Eylül Üniversitesinde Güzel Sanatlar Fakültesinde Tiyatro Bölümünü kuran Nutku, bugüne kadar 37si tiyatro, 22si çeviri, 4ü şiir, 12si oyun ve uyarlama, 2si senaryo, 1i çocuk olmak üzere 78 kitap yazdı ve yayımladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD ile Türkiye askeri ve istihbari alanda iş birliği yaptı08 Kasım 2019 Cuma 09:32
  • Elektrik Kesintisi 8 Kasım 2019 Ankara - Başkent EDAŞ08 Kasım 2019 Cuma 09:10
  • Tekirdağ'da süt fabrikasından 7 ton sahte içki ele geçirildi08 Kasım 2019 Cuma 09:09
  • İmamoğlu'nun '31 Martı iptal ettirenler ahmaktır' sözüne suç duyurusu08 Kasım 2019 Cuma 09:07
  • Baraj Doluluk Oranı 8 Kasım 2019 Ankara - ASKİ08 Kasım 2019 Cuma 09:00
  • Su Kesintisi 8 Kasım 2019 Ankara - ASKİ08 Kasım 2019 Cuma 09:00
  • İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem08 Kasım 2019 Cuma 08:51
  • O muhtardan skandal açıklama: Hafif otizmli öğrencilere karşı değiliz08 Kasım 2019 Cuma 08:48
  • Erdoğan imzaladı: 30 milyar liraya çıkarıldı08 Kasım 2019 Cuma 08:48
  • Belediye başkanı ve eşbaşkan gözaltına alındı08 Kasım 2019 Cuma 08:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti