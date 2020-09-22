Tiyatroculara ziyaret 

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye ve Sadri Alışık Kültür Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen Sadri Alışık Konservatuarı’nda eğitim gören öğrencileri ziyaret etti.

Kültür ve sanatın ilçesi Yenimahalle’de tiyatro tutkunu gençlere profesyonel eğitim fırsatı sunan Sadri Alışık Konservatuarı’nda eğitim alan gençlerle bir araya gelen Başkan Yaşar öğrencilere “Sizin iyi yetişmeniz ve kaliteli eğitim alabilmeniz için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” dedi.

“Geleceğin tiyatro salonlarını sizler dolduracaksınız”

Diksiyon, şan, metin inceleme, doğaçlama, dans, oyunculuk ve dünya tiyatro tarihi gibi birçok branşta eğitimlerin verildiği Sadri Alışık Konservatuarı’na giderek öğrencilerin istek ve önerilerini de dinleyen Yaşar “Burada aldığınız eğitimler sadece tiyatro ile sınırlı değil. Konservatuarımızda hayatınızın tümünde kullanabileceğiniz, birey olarak her zaman farkınızı ortaya koymanıza yarayacak diksiyon eğitimleri alıyorsunuz. Kültür ve sanata ilgi duyan gençlik bu ülkeyi güzel günlere götürecek. Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’nin gençleri geleceğe umutla baksın, donanımlı bireyler olarak yetişsin istiyoruz. Sizlere inancım ve güvenim tam. Burada aldığınız eğitimler sonucunda gelecekte salonları sizler dolduracaksınız” dedi.

Türkiye’nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için gençlere büyük görev düştüğünü belirten Yaşar “Üreten ve sorgulayan bir nesle ihtiyacımız var. Bugün yaşadığımız birçok sıkıntının temelinde ülkemizde doğru bir eğitim sisteminin bulunmaması yatıyor. Eğitimde adalet mutlaka sağlanmalıdır. Doğru bir eğitim sağlıklı bir toplum yaratır. Bu nedenle Yenimahalle Belediyesi olarak ilçemizde eğitime destek olmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz” diye konuştu.

Tiyatro eğitimi için her türlü imkan mevcut

Yaşar’a teşekkür eden konservatuar öğrencileri “Büyük bir emek harcanarak kurulan konservatuarda aldığımız eğitimler sayesinde kendimizi geliştirme fırsatı buluyoruz. Sınıflarımızda her türlü imkân var. Tiyatro eğitiminin yanında hocalarımızın önerdiği kitapları okuyoruz ve hayata bakış açımız değişiyor. Konservatuarın kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.