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TKDK desteğiyle alınan makineler köylerde meyvelerin değerlendirilmesini sağladı

Kastamonu'da Hanönü Kadın Girişimciler Derneğinin girişimiyle alınan makineler sayesinde köylerde meyveler değerlendirilerek ekşi ve pekmez üretiliyor.
TKDK desteğiyle alınan makineler köylerde meyvelerin değerlendirilmesini sağladı

Hanönü Kadın Girişimciler Derneğince, Taşköprü ve Hanönü ilçelerini içine alan Yerel Eylem Grubu Derneğinden pekmez, hamur ve salça makinesi talebinde bulunuldu.

Yerel Eylem Grubu Derneği de makinelerin alınması için Tarım ve Orman Bakanlığının yürütücüsü olduğu LEADER Projesi (Kırsalda Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması) kapsamında hibe desteği almak için çalışma hazırlayıp Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sundu.

Kabul edilen proje kapsamında tamamı hibe olarak verilen 44 bin lirayla alınan makineler, Yerel Eylem Grubu Derneğince Hanönü Kadın Girişimciler Derneğine teslim edildi.

Dernek üyesi kadınlar da makinelerle talep eden köylere giderek meyvelerden pekmez, ekşi gibi ürünler yapılmasına destek veriyor.

Hanönü Belediye Başkanı ve Yerel Eylem Grubu Başkan Yardımcısı Serkan Uçar, ilçelerinde katma değer oluşturacak yöresel ürünlerin geleneksel yöntemlerle yapıldığını söyledi.

Alınan makineler sayesinde işlerin çok daha kolaylaştığına dikkati çeken Uçar, "Yöresel imkanları teknolojiyle buluşturduk. Makinelerle üretimin hızlanması, ürünlerin katma değer oluşturmasını sağlayacak." dedi.

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"1 hafta süren aşamayı bir güne indirdik"

Hanönü Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Birgül Yılmaz da 2016'da kurulan dernekle ilçedeki kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel yönden gelişmesine katkı sağlamak istediklerini anlattı.

Yerel kalkınmada kadınlar olarak "biz de varız" dediklerini dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Geleneksel, doğal yöntemlerle katkısız odun ateşinde yapılan ekşilerimiz için ne yapabiliriz diye düşündük. İlçemizde meyve çeşitliliği çok fazla. Ahlat, armut çeşitleri, elma çeşitleri, ayvamız var. Son zamanlarda meyvelerin işlenmesinin zor olmasından dolayı çok fazla yapılmamaya başlandığını gördük. Meyve ağaçlarının kesilip odun yapıldığını gözlemledik. Tekrar üretime nasıl teşvik edebiliriz, ilçemizi nasıl bu ürünlerle tanıtabiliriz diye düşündük. Böyle bir makine olduğunu tespit ettik. Yerel Eylem Gurubu'ndan makine talep ettik. Talebimiz uygun görüldü."

Bir dernek üyesinin makineleri talep eden köylere götürdüğünü belirten Yılmaz, "1 hafta süren aşamayı bir güne indirdik. Makine 2-3 saatte elmayı sıkıyor. Diğer aşamalar daha kolay hale gelerek kaynatma aşamasına geçiliyor. Bu makine bize geldikten sonra daha fazla üretim yapılmaya, insan gücü daha az harcanmaya başlandı. TKDK tarafından verilen makinelerin olumlu sonuçlarını aldık." diye konuştu.

Yerel Eylem Grubu Derneği Müdürü Selçuk Oğuz ise makinelerle karlılığı ve verimliliği artırdıklarını, birim zamanda üretilen ürün miktarında çok ciddi kazanç sağladıklarını vurguladı.

Üretici kadınlardan Hikmet Özbek de daha önce elmaları sıkmak için uzun zaman gerektiren kazanlarda pişirme işlemi yaptıklarını dile getirdi.

Eskiden bu işlerin zor olduğunu belirten Özbek, "Şimdi herkes yapıyor. Kimse elmasını ziyan etmiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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