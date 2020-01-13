TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak: Kâr ediyoruz

TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak, “Son üç yıldır yüksek kâr elde ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 199 milyon lira kar elde ettik. Her şeyimiz elektronik ortamdadır. Herkese açığız ve tamamen şeffafız” dedi.

TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak, kurumun zarar ettiğine yönelik basında çıkan haberlerin asılsız ve yalan olduğunu söyleyerek, “Son üç yıldır yüksek kâr elde ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 199 milyon lira kar elde ettik. Her şeyimiz elektronik ortamdadır. Herkese açığız ve tamamen şeffafız” dedi.



Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) Genel Müdürü Ömer Bayrak son günlerde kurum hakkında basında çıkan iddialar için açıklamalarda bulundu. “TKİ zarar ediyor, ihalelerde şaibe” başlıklı çıkan haberlerin tamamen asılsız ve yalan olduğunu söyleyen Bayrak, “Son üç yıldır yüksek kâr elde ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 199 milyon lira kar elde ettik. Bu yıl ise 160 milyon liranın altına düşmeyeceğiz. Gelirimiz ve giderimiz ortada. Her şeyimiz şeffaf ve elektronik ortamdadır. Sorusu olan basın mensupları beni arasınlar, doğru bilgiye ilk ağızdan ulaşsınlar. Herkese kapımız açık” dedi.

TKİ 11 MİLYON AĞAÇ DİKTİ

Bayrak, ”Her geçen yıl kömür üretimimizi artırarak, ithal kömürü ne kadar azaltırız onun hedefindeyiz. Dışa bağımlılığı ne kadar azaltırsak o kadar mutlu olacağız. Son zamanlarda çevre ile alakalı konularda madencilik sık sık gündeme gelmektedir. Hiç kimse çevreye zarar vermez, vermek istemez. Bizler kurum olarak şimdiye kadar 11 milyon ağaç dikmişiz, ormanlar dikmişiz. Açık işletme usulüyle çalıştığımız için birçok yeri eskisinden daha güzel bir hale getirmişiz. Bunların bilinmesi lazım. Bizim hedefimiz her geçen yıl bir önceki yıla göre üretimi artırmak.”

2019’DA 199 MİLYON TL KÂR

Son günlerde basında kurumla alakalı çıkan haberlerin yüzde 70’inin asılsız olduğunu söyleyen Bayrak, “Son günlerde basında çıkan, kurumun zarar ettiği ve ihale süreçleri ile ilgili haberler tamamen asılsız ve yalandır. Son üç yıldır yüksek kar elde ediyoruz. Tüm bilançolarımız ortadadır, şeffaftır. Geçen yıl 199 milyon lira kar elde ettik, bu yıl ise 160 milyonun altına düşmez. Bu ayrıca faaliyet karıdır. Bu hazine tarafından biliniyor. Fazla kar elde edelim diye kömüre de zam yapmıyoruz. Çark dönsün istiyoruz.”

BASİT BİR SEKTÖR DEĞİL

“3 bine yakın sanayi müşterimiz var. İştiraklerimizle birlikte yaklaşık 16 bin çalışanımız var. Büyük bir aileyiz. Bu sanayicilerin sağda solda kömür aramasına üzülürüz. Bu yüzden kâr artsın diye kömüre de zam yapmıyoruz. Kazan kazan taktiği üzerinden gidiyoruz. Devlet kazanacak, firma kazanacak, millet kazanacak. Özel sektör dediğin bu milletin sahip olduğu firmalar. Bu dengeyi kurmalıyız ve buna sahip çıkmalıyız. Biz tüm yatırımcılarla tecrübemizi paylaşırız, her türlü teknik ve lojistik desteği veririz. Enerji ve maden sektörüne basit bir sektör olarak bakamayız” dedi.

SORUSU OLAN BENİ ARASIN TAMAMEN ŞEFFAFIZ

“Kurum hakkında bilgi almak isteyen tüm basın mensupları beni arayabilir. Doğru bilgiye ilk ağızdan ulaşabilir” diyen Bayrak, “Biz gizli bir iş yapmıyoruz yaptığımız tüm işler ortada. Kurumlar şeffaftır, gizli işi olmaz. Gelirimiz giderimiz ortada. İktisadi bir kurumuz, kafasında soru işareti olan herkes beni arayıp istediği bilgiyi alabilir. Asılsız haberlere kulak asmıyoruz” diye konuştu.

2019’DA CUMHURİYET TARİHİNİN REKORU

19 milyar ton linyit, 1,5 milyar ton da taş kömürü rezervimiz olduğunu kaydeden Bayrak, “Biz bu rezervleri 30-40 yıl içerisinde enerjiye dönüştürmeyi planlıyoruz. 2019 yılında TKİ olarak 375 milyon ton kömürü ihale ettik. Bunun üçü SOMA’da bir tanesi Tunçbilek’tedir. Dört sahada da hazırlıklar devam ediyor. Yaklaşık 3 yıl sonra bu sahalarda yapılmış olan ihaleler meyvesini verecektir. Türkiye’de geçen yıl üretim 101 milyon tondur. Cumhuriyet tarihinin rekorudur. TKİ’nin üretimi ise 30 milyon tondur.”

11 BİN İSTİHDAM OLUŞACAK

“Yapılan ihaleler, yapılan projeler bu sektörde hemen ürüne dönmez. Minimum beş yılda gelire yansıması olur. Bu ihaleler hayat bulunca ilave 16 milyon ton kömür üretilecek. Bununla birlikte 10-11 bin istihdam açılacak. Kurum olarak istihdama yön veriyoruz. Bunun yanı sıra iki milyon ton kömürü iki milyon aileye sosyal yardımlaşma vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Kaymakamlıkların gösterdiği adrese kadar lojistik hizmetini de biz veriyoruz. Böyle büyük ve köklü bir kurumuz. İhtiyaç sahiplerine yardım ediyoruz, üretimi artırıyoruz, çevreye duyarlığıyız, ekonomik ve emniyetli işletmecilik yapıyoruz. Buna rağmen çıkan bu yanlış algılara gülüp geçiyoruz, cevap verme gereği duymuyoruz.”

YANLIŞ ALGI VAR

Madenciliğin katil bir sektör gibi algılandığını da belirten Bayrak, “Karayollarında yılda binlerce kişi trafik kazasından ötürü ölüyor. Peki, o yol kaza oldu diye tamamen kapatılıyor mu? Hayır. Madencilikte ise yaşanan ufak bir kazada, herkes kapatılması için eylem yapıyor. Bu meslek binlerce yıllık bir meslektir. Böyle davranmak mesleğe de bir saygısızlıktır. Gelişmiş ülkelerde olmazsa olmaz 3 sektör; tarım, hayvancılık, madenciliktir. Bu yüzden bu sektöre katil sektör diyemeyiz. Bu yanlış algıyı kırmalıyız.”

2019’DA CAN KAYBI YAŞANMADI

“2019 yılında hiçbir can kaybı yaşanmadı. Sadece Soma’da yaşanan talihsiz olay yüzünden bu algı oluştu. Yaşanan can kayıplarının birçoğu da kaçak işletmelerde oluyor. Dünya ülkelerine göre ölüm oranları bizde daha düşüktür. “

TAZMİNAT MÜJDESİ

Soma işçileri ile ilgilide açıklama yapan Bayrak, “Hizmet alımı ile çalışıp mağdur olan herkesin tazminatı ödenecek. Çalışan kimsenin mağduriyetine sebebiyet vermeyiz. Ödemeler tahmini Şubat sonunda olacaktır. 2020’nin ilk çeyreğinde tazminat meselesi halledilecektir. Burada bahsi geçen yaklaşık 2 bin kişi var. Hiçbir devlet kurumu çalışanını mağdur etmez” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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