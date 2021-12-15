TMO Genel Müdürü açıkladı: Un fiyatlarında spekülasyon var

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, fırınların ekmek yapmak için aldıkları unun çuvalının 185-200 lira arasında değiştiğini farklı tutarları gösterenler için ise spekülasyon yaptıklarını söyledi.

Fırınların ekmeğe zam talebine yönelik olarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal önemli açıklamalarda bulundu. Güldal, fırınların kullandığı unun çuvalının 185-200 lira olduğunu, Un sanayicilerinden bu fiyata unlarını alıp ekmeklerini yapabileceklerini söyledi.

Hasat dönemi yaklaştıkça un fiyatlarında düşüş olabileceğini belirten Güldal önümüzdeki aylarda regülasyonların devam edebileceğini belirtti.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal katıldığı canlı yayında şu açıklamaları yaptı:

400 LİRA SPEKÜLATİF FİYATLARDIR

300-400 liraya un fiyatları spekülatif fiyatlardır. Un işletmelerini yayına alıp konuşturmanızı isterim. Türkiye'nin ekmeklik un üretiminde eksiklik söz konusu değil. Uygun maliyetli buğday satışlarıyla un işletmelerimiz makul fiyatlarla 185-200 lira arasında bizim un sattığımız un sanayicilerinden rahatlıkla ekmeklik unlarını alıp kullanabilirler.

HASAT DÖNEMİNE KADAR RAHAT DÖNEM YAŞANACAK

Önümüzdeki aylarda da regülasyon programı devam edecek. Fiyatlar güncellenecek, ayarlanabilecek. 2022 ile birlikte yeni hasat dönemine kadar her ay daha fazla rahatlanacak bir dönem yaşanacağını düşünüyorum. Ocak-Şubat-Mart ayları bir sonraki hasada yaklaştığımız için önemli aylar olacaktır.