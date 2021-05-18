TMO Genel Müdürü Güldal: Hububat alım fiyatları üreticilerce memnuniyetle karşılandı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Güldal, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının üreticiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan hububat alım fiyatlarının üreticiler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Güldal, AA muhabirine, TMO'nun hububat ve bakliyat alım fiyatlarını değerlendirdi.

TMO olarak son yıllarda alım fiyatlarını, üretici maliyetleri, enflasyon ile iç ve dış piyasa fiyatlarını dikkate alarak belirlediklerini dile getiren Güldal, böylece üreticilerin hasat dönemine girerken önlerini görmelerini sağladıklarını söyledi.

Güldal, hasadın Antakya ve civarında başladığına, ardından da Çukurova ve Güneydoğu Anadolu'da hızlanacağına işaret ederek, TMO alım noktalarının hazır şekilde üreticileri beklediğini, haziran ayı başında hasadın artmasıyla alımların da yoğun olarak gerçekleştirileceğini bildirdi. Güldal, TMO olarak hasat dönemi başından sonuna kadar alımları sürdüreceklerini ifade etti.

Güldal, TMO'nun alım fiyatlarının, hububat ve bakliyat piyasaları için referans fiyat olarak değerlendirilmesini, hasat döneminde de fiyatların üretici lehine bu civarda şekillenmesini beklediklerini dile getirdi.

Üretim sezonunun hem dünyada hem de Türkiye'de bazı risklerle beraber yaşandığını söyleyen Güldal, bu risklerden birinin de kuraklık olduğunu bildirdi.

Güldal, tarımsal kuraklık nedeniyle özellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde rekoltede bir miktar azalış olacağını değerlendirdiklerini belirterek, "Ülkemizin diğer bölgelerindeki ekilişlerde ise mayıs ayı sonuna kadar gelecek yağışların rekolteyi olumlu etkileyeceğini değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Güldal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle dünya fiyatlarında da istikrarsız bir dönem yaşandığına dikkati çekerek, salgın ve ülkelerin aldığı korumacı önlemler nedeniyle şu anda normalin üzerinde seyreden fiyatların hasadın ilerleyen dönemlerinde daha gerçekçi hale geleceğini tahmin ettiklerini söyledi.

TMO olarak öncelikli amaçlarının stokları yurt içindeki üreticilerden takviye etmek olduğunu dile getiren Güldal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan hububat alım fiyatları üreticilerimiz tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Gerek bakanlığımıza gerekse TMO'ya çok sayıda üretici, üretici örgütü ve sektör temsilcisi fiyatların gayet iyi ve makul olduğu yönünde değerlendirmelerini iletti. Üretici nezdinde beklenen fiyatlar ton başına 2 bin 100-2 bin 200 lira aralığındaydı. Beklentinin de üzerinde fiyat açıklanmasının buğday özelinde pozitif bir yaklaşımın göstergesi olduğunu söylemek mümkün. Bu, hububat ekim alanlarının artırılması yönündeki çabalarımızın bir sonucudur. Alım fiyatları yanında prim ve desteklerle hububatta ton başına 275 lira, bakliyatta ton başına 910 lira gibi bir destek ve prim uygulaması söz konusudur. Bunların dışında özellikle lisanslı depoya ürün teslim eden üreticilerimiz yüzde 6'ya varan ilave desteklerden yararlanabilmektedir."

"TMO'nun tercih edilmesini bekliyoruz"

Yeni sezonda üreticilerin TMO'ya gerek kendi ofis depoları, gerekse lisanslı depolar üzerinden ürün vermelerini beklediklerini belirten Güldal, şunları kaydetti:

"Üreticilerin tercihlerini TMO'dan yana kullanmalarını bekliyoruz. Verilen fiyatların memnun edici seviyede olduğunu değerlendiren çiftçilerimizin TMO stoklarını da iç piyasadan tedarik edilen hububatla doldurulması yönünde gerekli hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. TMO olarak üretim ve hasat dönemlerinde üreticilerimizin lehine, tüketim döneminde ise tüketicilerimizin lehine mümkün olan her türlü regülasyonu yapmaya hazırız. Üreticiyi korurken tüketiciyi de kolluyoruz. TMO iç piyasadan ne kadar çok ürün alırsa, piyasaya regülasyonunu iç piyasadan aldığı stoklarla yürütecek ve dış tedarik yöntemiyle stok takviyesine daha az ihtiyaç duyulacak veya duymayacaktır."

Güldal, üreticilerin TMO'ya ürün teslim ederken dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin uyarılarda bulunarak, "Alım noktalarında karşılaşmamaları için Kovid-19'a karşı önlemlerini mutlaka almaları, Çiftçi Kayıt Sistemi bilgilerini güncellemeleri, randevularını mutlaka almaları ve ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri önem taşıyor. Anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri, ürünün, iş yerlerimize ya da lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekalet verilerek getirilmesi gerekmektedir." dedi.