TMO, hububat ve yem piyasalarında istikrar için devreye giriyor

Hububat ve yem piyasalarında istikrarı sağlamak ve ürün arzında oluşan açığın kapatılması amacıyla, ihtiyaç duyulan ham maddenin bir kısmının dış alımla tedarik edilerek uygun fiyatla piyasaya arz edilmesi planlanıyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), hububat ve yem piyasalarında istikrarı sağlamak ve ürün arzında oluşan açığı kapatmak üzere ihtiyaç duyulan ham maddenin bir kısmını dış alımla tedarik edecek.

TMO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, alım fiyatlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 17 Mayıs'ta ekmeklik buğdayda yüzde 36 artışla ton başına 2 bin 250 lira, makarnalık buğdayda yüzde 36 artışla ton başına 2 bin 450 lira ve arpada yüzde 37 artışla ton başına 1750 lira olarak açıklandığı ve söz konusu fiyatların üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığı anımsatıldı.

Ancak Türkiye'de bu yıl ciddi boyutlara varan tarımsal kuraklığın, hububat ekili alanlarda verim kaybına neden olduğu, hasat ilerledikçe kuraklığın etkisinin belirgin hale geldiği ve öngörülen arz açığı nedeniyle hasadın henüz başı olmasına rağmen hububat piyasa fiyatlarının artışa geçtiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Hasat döneminde piyasada oluşan yüksek fiyatlar, hububatı ham madde olarak kullanan besici, yetiştirici ve yem üreticilerinin maliyetlerini artırmakta, hayvansal ürünlerin tüketiciler aleyhine yüksek fiyatlara ulaşması ve gıda enflasyonu riskini taşımaktadır. Bu kapsamda TMO öncelikle ilgili kullanıcıların önünü görebilmesi ve fiyat artışının önüne geçilebilmesi amacıyla satış fiyatlarını 26 Mayıs'ta ekmeklik buğdayda ton başına 2 bin 450 lira, makarnalık buğdayda ton başına 2 bin 650 lira ve arpada ton başına 1950 lira olarak ilan etmiştir. TMO'nun stoklarındaki ürünler ve ilgili sektörlere uygun fiyatla ürün tedarik etmesi, fiyat istikrarının sigortası niteliğindedir. Bu nedenle TMO stoklarının takviyesi zorunluluk arz etmektedir."

Açıklamada, TMO'nun 2020-2021 sezonunda 1,8 milyon ton yem ham maddesinin besici ve yetiştiricilere uygun fiyatlarla tahsis edilerek yem maliyetlerinin düşürülmesine katkı sağlandığına işaret edilerek, son olarak haziranda 160 bin ton mısırın yetiştiricilere ton başına 1950 liradan satıldığı bildirildi.

Üreticilerin ürün arzının devam ettiği hasat döneminde TMO tarafından ilke olarak ithalat ve satış gerçekleştirilmediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ancak kuraklık nedeniyle içinde bulunduğumuz olağanüstü dönem, olağanüstü önlemleri gerekli kılmaktadır. Bu nedenle Kuruluşumuz tarafından hububat ve yem piyasalarında istikrarı sağlamak ve ürün arzında oluşan açığı kapatmak üzere ihtiyacımız olan ham maddenin bir kısmı dış alımla tedarik edilerek uygun fiyatla piyasaya arz edilmesi ve gıda enflasyonu riskinin önüne geçilmesi planlanmaktadır. Bu doğrultuda ilk etapta 320 bin ton arpa ve yaklaşık 400 bin ton buğday ithalat ihaleleri için iş ve işlemler başlatılmıştır."

TMO'nun her koşulda üreticilerin yanında olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yem ham maddelerine yönelik gerçekleştirdiğimiz son hamlelerimizin temelinde hayvansal üretimin belkemiği olan besici ve yetiştiricilerimizin ihtiyacını gidermek ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin yem maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlamak yer almaktadır. Kuruluşumuz piyasaları anlık takip etmektedir. Üretici ve tüketicilerimizi koruyan her türlü tedbir zamanında alınmaya devam edilecektir."